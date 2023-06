Magic City conquista posição de destaque entre entre os mais visitados da América Latina em 2022

O complexo de lazer Magic City, localizado na cidade de Suzano, no Estado de São Paulo, conquistou a 4ª posição no ranking dos parques aquáticos mais visitados do Brasil em 2022. O levantamento é do estudo TEA/AECOM (Associação das Empresas de Entretenimento), divulgado nesta terça-feira (13).

Recebendo cerca de 616 mil pessoas no ano passado, o complexo de lazer alcançou a 7ª colocação na lista dos parques mais populares de toda a América Latina.

A estimativa é crescer mais nos próximos meses. O parque aquático está em obras. A construção de novas atrações e ampliação do setor de hotelaria já segue em andamento. O parque tem planos de divulgar mais detalhes e prazos em breve.

Para a diretoria, o sucesso do Magic City pode ser atribuído não apenas à qualidade e diversidade das atrações oferecidas, mas também à sua capacidade de recuperação após os desafios impostos pela pandemia.

Em 2020, Magic City recebeu a visita de 355 mil pessoas, um número que aumentou para 467 mil em 2021 e, finalmente, atingiu a marca de 616 mil em 2022. Esses dados revelam um crescimento de aproximadamente 73% no período de dois anos.

"Esses resultados refletem o esforço e dedicação de toda a nossa equipe em proporcionar experiências excepcionais aos nossos visitantes.", avalia Gabrielly Bueno, gerente de marketing do complexo de lazer. "Estamos com obras para novas atrações e também a ampliação do setor de hotelaria para continuar atraindo turistas de todo o país.", enfatiza a profissional.

O Magic City consolidou-se como um dos principais destinos de lazer e entretenimento no país, conquistando seu espaço no cenário nacional e latino-americano. Com a perspectiva de um futuro promissor, o parque continua atraindo um número crescente de visitantes e contribuindo para o desenvolvimento do turismo na região de Suzano.

Expansão

Em março de 2023, o Magic City inaugurou a Atlântica, uma nova área que se estende por 4.400 m². Essa expansão inclui emocionantes novas atrações, como um rio lento, uma torre com três toboáguas, um Spray Park e uma hamburgueria recém-inaugurada. Além disso, o parque investiu em vestiários e na instalação de um ponto de recarga para maior comodidade dos visitantes.

Ranking

Cabe ressaltar que, apesar de terem sido atualizados os números de visitantes, o ranking divulgado pela TEA/AECOM (Associação das Empresas de Entretenimento) manteve as mesmas classificações estabelecidas em 2019, devido aos impactos da pandemia. O relatório completo pode ser conferido no endereço https://aecom.com/wp-content/uploads/documents/reports/AECOM-Theme-Index-2022.pdf