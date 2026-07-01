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Jornal Diário de Suzano - 01/07/2026
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Cidades

Tesouro Nacional dá nota máxima para atual gestão fiscal de Suzano

Levantamento do Tesouro Nacional mostra quatro municípios com nota C

01 julho 2026 - 05h00Por Laura Barcelos - Da Reportagem Local
Suzano obtém nota A em avaliação em capacidade de pagamentosSuzano obtém nota A em avaliação em capacidade de pagamentos - (Foto: Wanderley Costa/Secop Suzano)

Suzano está entre as quatro cidades do Alto Tietê que obtiveram nota ‘A’ na classificação de Capacidade de Pagamento (Capag) da Secretaria do Tesouro Nacional, referente ao exercício de 2025. Ferraz de Vasconcelos, Mogi das Cruzes e Salesópolis tiveram a mesma nota.

Por outro lado, quase metade dos municípios do Alto Tietê enfrenta restrições para contratar novos empréstimos com garantia da União, segundo a . Quatro cidades da região receberam nota C, o que impede o acesso à garantia federal para novas operações de crédito. A nota ‘A’ é a melhor avaliação do indicador.

A análise da capacidade de pagamento apura a situação fiscal dos Entes Subnacionais que querem contrair novos empréstimos com garantia da União. O intuito da Capag é apresentar se um novo endividamento representa risco de crédito para o Tesouro Nacional.

O Capag classifica os municípios em quatro notas: A, B, C ou D, com base em três indicativos: Endividamento (dívida consolidada e receita corrente líquida); Poupança Corrente (relação entre receitas e despesas correntes); e Liquidez Relativa (Disponibilidade de caixa para honrar os compromissos de curto prazo).

Suzano, Mogi das Cruzes, Ferraz de Vasconcelos e Salesópolis são nota A, enquanto Itaquaquecetuba, Poá, Arujá e Santa Isabel são nota C. 

Guararema e Biritiba Mirim não possuem nota definida.

As cidades classificadas com notas A e B têm boa saúde fiscal e estão autorizadas a obter empréstimos com a garantia da União. Já as notas C e D apresentam comprometimento fiscal e não conseguem a garantia federal para novas operações de crédito.

 

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