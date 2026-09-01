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Jornal Diário de Suzano - 29/08/2026
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Cidades

Suzano emite 1,2 mil Carteiras de Identificação da Pessoa com TEA desde 2022

Documento contribui para agilizar o atendimento de pessoas com autismo em serviços públicos e estabelecimentos particulares; emissão está disponível de forma on-line e presencial

31 agosto 2026 - 16h07Por de Suzano
Documento contribui para agilizar o atendimento de pessoas com autismo em serviços públicos e estabelecimentos particulares; emissão está disponível de forma on-line e presencialDocumento contribui para agilizar o atendimento de pessoas com autismo em serviços públicos e estabelecimentos particulares; emissão está disponível de forma on-line e presencial - (Foto: Luana Bergamini/Secop Suzano)

A Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social de Suzano alcançou a marca de 1.191 Carteiras de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (Ciptea) emitidas desde o início da implementação da política no município, em 2022. O documento, criado para assegurar maior agilidade no atendimento às pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), vem ampliando o acesso a direitos e contribuindo para uma rotina mais acolhedora às famílias.

A iniciativa foi instituída por meio da lei municipal nº 5.352/2022, de autoria do vereador Artur Takayama, e regulamentada pelo decreto municipal nº 9.845/2022. Desde então, a Ciptea passou a ser utilizada como instrumento de identificação nos atendimentos realizados pela administração municipal e também em estabelecimentos particulares, permitindo que as necessidades específicas desse público sejam reconhecidas com mais facilidade.

Para ampliar o acesso ao serviço, a Prefeitura de Suzano disponibiliza a solicitação da carteira de forma on-line, pelo endereço bit.ly/CarteiraCIPTEA. A medida busca oferecer mais comodidade às famílias, que podem iniciar o processo sem precisar se deslocar até um equipamento público. Também é possível realizar o requerimento presencialmente no Centro Unificado de Serviços (Centrus), localizado na avenida Paulo Portela, 210, no centro.

Para fazer a solicitação, é necessário apresentar RG, CPF, foto 3x4, comprovante de endereço, laudo médico que comprove a condição e documento de identificação do responsável, quando for o caso. Após a abertura do processo, a Ciptea é confeccionada em aproximadamente dez dias e possui validade de cinco anos. A retirada ocorre presencialmente na Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, no próprio Centrus, de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 4745-2071.

De acordo com o secretário Geraldo Garippo, o crescimento no número de carteiras emitidas demonstra a importância de manter políticas públicas voltadas à inclusão e ao atendimento humanizado. “Chegar a 1.191 carteiras emitidas mostra que estamos avançando na construção de uma cidade cada vez mais inclusiva. A Ciptea vai além da identificação, porque representa acolhimento, respeito e garantia de direitos. Nosso trabalho é justamente facilitar o acesso das famílias aos serviços e fazer com que as pessoas com TEA sejam atendidas com a atenção e a dignidade que merecem”, afirmou.

A Ciptea integra um conjunto de ações desenvolvidas pelo município para atender pessoas com deficiência. Entre as iniciativas está o espaço de Atendimento Educacional Especializado (AEE), no Jardim Monte Cristo, que utiliza o “Método de Intervenção Precoce Denver”, com atividades baseadas em brincadeiras e ações conjuntas para estimular habilidades cognitivas, sociais e de linguagem.

Outra iniciativa em andamento é a construção do Centro de Apoio à Criança com Deficiência, nas dependências do Parque Municipal Max Feffer, no Jardim Imperador. O equipamento contará com oito consultórios para atendimentos individuais, salas de integração sensorial e de atendimento multiprofissional, ambientes destinados à estimulação e intervenção precoce, brinquedoteca e sala de Atividades da Vida Diária (AVD), estrutura que contribuirá para o desenvolvimento da autonomia e independência das crianças atendidas.

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