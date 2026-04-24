Dia Nacional de Libras: Ferraz oferece aulas gratuitas para servidores e pais de alunos surdos

Hoje, 24 de abril, é comemorado o Dia Nacional da Língua Brasileira de Sinais e a Secretaria de Educação oferece aulas gratuitas todas as terças e quintas para servidores e familiares de pessoas surdas na Escola Municipal de Educação Básica (Emeb) Ruy Coelho.

O projeto, iniciado em 2025, conta com duas etapas: o Módulo I (Iniciantes) e o Módulo II (Continuidade). As aulas são ministradas pelo professor e intérprete de Libras, Maurino Pereira, com atividades lúdicas que ajudam na fixação do conhecimento.

Além disso, a Secretaria de Educação também oferece atendimento especializado aos estudantes com deficiência auditiva durante o período de aulas .

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 5% da população têm alguma deficiência auditiva.

“Promover a comunicação efetiva dos estudantes é muito importante no processo formativo, a Língua Brasileira de Sinais deve ser comemorada”, afirmou a secretária de Educação, Paula Trevizolli.