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Jornal Diário de Suzano - 24/04/2026
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Cidades

Dia Nacional de Libras: Ferraz oferece aulas gratuitas para servidores e pais de alunos surdos

As aulas são ministradas todas as terças e quintas-feiras na Emeb Ruy Coelho

24 abril 2026 - 12h28Por De Ferraz
Dia Nacional de Libras: Ferraz oferece aulas gratuitas para servidores e pais de alunos surdosDia Nacional de Libras: Ferraz oferece aulas gratuitas para servidores e pais de alunos surdos - (Foto: Arquivo/ secomfv)

Hoje, 24 de abril, é comemorado o Dia Nacional da Língua Brasileira de Sinais e a Secretaria de Educação oferece aulas gratuitas todas as terças e quintas para servidores e familiares de pessoas surdas na Escola Municipal de Educação Básica (Emeb) Ruy Coelho. 

 O projeto, iniciado em 2025, conta com duas etapas: o Módulo I (Iniciantes) e o Módulo II (Continuidade). As aulas são ministradas pelo professor e intérprete de Libras, Maurino Pereira, com atividades lúdicas que ajudam na fixação do conhecimento. 

Além disso, a Secretaria de Educação também oferece atendimento especializado aos estudantes com deficiência auditiva durante o período de aulas .

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 5% da população têm alguma deficiência auditiva. 

“Promover a comunicação efetiva dos estudantes é muito importante no processo formativo, a Língua Brasileira de Sinais deve ser comemorada”, afirmou a secretária de Educação, Paula Trevizolli.

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