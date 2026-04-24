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Jornal Diário de Suzano - 24/04/2026
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Cidades

Instituto Carpe Diem promove corrida beneficente em Suzano neste sábado (25)

Evento no Parque Max Feffer une esporte, saúde e solidariedade com doações destinadas ao Fundo Social

24 abril 2026 - 13h29Por Danielly Miguel - da Reportagem Local
Evento no Parque Max Feffer une esporte, saúde e solidariedade com doações destinadas ao Fundo SocialEvento no Parque Max Feffer une esporte, saúde e solidariedade com doações destinadas ao Fundo Social - (Foto: Reprodução/Redes Sociais )

O Instituto Carpe Diem realiza neste sábado (25) uma corrida beneficente em Suzano com o objetivo de incentivar a prática esportiva e, ao mesmo tempo, arrecadar alimentos para famílias em situação de vulnerabilidade. A ação acontece no Parque Max Feffer, com concentração a partir das 7h e largada prevista para às 8h.

De acordo com o facilitador do Instituto, Leandro, o evento faz parte de um circuito solidário voltado à mobilização da comunidade. A participação é aberta ao público, especialmente para atletas amadores, e contará com um percurso de 3 quilômetros.

Até o momento, cerca de 60 pessoas já se inscreveram para a corrida, mas a expectativa da organização é de que esse número ainda aumente até o início do evento.

Para participar, os interessados devem contribuir com uma taxa simbólica de R$ 20, além de doação de 2 a 5 quilos de alimentos não perecíveis. Todo o material arrecadado será destinado ao Fundo Social de Solidariedade de Suzano, reforçando ações de apoio a famílias em situação de vulnerabilidade no município.

A iniciativa é promovida pelo Instituto Carpe Diem e organizada pelo personal trainer Kaique Vinícius, responsável pela condução da corrida. Segundo os organizadores, o principal objetivo é estimular hábitos saudáveis, promover o bem-estar e fortalecer a cultura da solidariedade entre os participantes.

As inscrições podem ser feitas diretamente com o personal Kaique, pelo telefone (11) 94186-2882, ou por meio das redes sociais, no perfil @personal.kaiqueviny.

 

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