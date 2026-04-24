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Jornal Diário de Suzano - 24/04/2026
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Cidades

Poá sedia oficina regional para fortalecimento do atendimento social no Alto Tietê

Capacitação reuniu profissionais do SUAS e representantes dos municípios do Alto Tietê para troca de experiências e aprimoramento do trabalho com famílias em situação de vulnerabilidade

24 abril 2026 - 15h44Por De Poá
Poá sedia oficina regional para fortalecimento do atendimento social no Alto TietêPoá sedia oficina regional para fortalecimento do atendimento social no Alto Tietê - (Foto: Nivaldo Alves/Secom Poá)

Poá recebeu nesta quinta-feira (23/04) a oficina sobre o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (Paif), voltada a trabalhadores da Assistência Social da região do Alto Tietê. Realizada ao longo de todo o dia no auditório da Secretaria de Turismo, a atividade teve como objetivo fortalecer a atuação dos servidores que atuam diretamente no atendimento às famílias em situação de vulnerabilidade social, promovendo qualificação técnica, integração e troca de experiências entre os participantes.

A oficina reuniu profissionais dos municípios de Mogi das Cruzes, Salesópolis, Suzano, Guararema e Biritiba Mirim, reforçando a integração regional e o compromisso conjunto com o fortalecimento das políticas públicas de assistência social.

Promovida pela Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, em parceria com o Coletivo de Educação Permanente da Região do Alto Tietê, a Divisão Regional de Assistência e Desenvolvimento Social (Drads) Grande São Paulo Leste e com apoio da Escola de Desenvolvimento Social (Edesp), a atividade contou com a participação de trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social (Suas) que atuam diretamente no Paif.

A capacitação teve como foco o fortalecimento da prática profissional, por meio da troca de experiências e da reflexão sobre o trabalho social com famílias, a garantia de direitos e a atuação integrada e humanizada.

Durante a abertura, o secretário de Assistência e Desenvolvimento Social de Poá, Wellington Alves Teixeira, destacou a importância da iniciativa. “É uma satisfação receber profissionais de toda a região para um momento tão importante de qualificação. A capacitação contínua é fundamental para aprimorar o atendimento às famílias e garantir um serviço cada vez mais humanizado e eficiente”, afirmou, desejando um excelente dia de trabalhos a todos os participantes.

Representando o Governo do Estado, o chefe da Drads Grande São Paulo Leste, José Resende Filho, ressaltou a relevância do encontro para o fortalecimento das ações regionais e a qualificação dos profissionais. “É uma troca de conhecimentos regional, e isso é muito importante, pois depois levamos a teoria para a prática”, afirmou, destacando o papel da articulação entre os municípios para aprimorar o atendimento às famílias em situação de vulnerabilidade.

Também esteve presente, representando o Governo do Estado de São Paulo, a especialista social da Drads, Juliana Oliveira.

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