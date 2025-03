Marcos Damasio recebe Título de Cidadão Suzanense na Câmara

O deputado estadual Marcos Damasio (PL) recebeu, na noite desta quinta-feira (13), o Título de Cidadão Suzanense. A homenagem ocorreu durante sessão na Câmara de Suzano.

Durante a cerimônia, o parlamentar falou em fortalecer a parceria com a cidade e adiantou que encaminhará R$ 4 milhões de emendas parlamentares. “Suzano é uma cidade muito especial para todo o Estado. Quando ajudo Suzano, sinto que ajudo a minha própria cidade (Mogi das Cruzes). Guardarei com muito cainho. Agora com esse título, temos uma responsabilidade maior não só em continuar ajudando a cidade, mas em fortalecer essa parceria”, disse Damasio.

Os valores citados pelo parlamentar serão encaminhados ainda neste primeiro semestre. “Destinaremos mais R$ 4 milhões, que tenho certeza de que serão bem utilizados para infraestrutura da cidade e para a saúde. Vamos somar forças para construir uma Suzano melhor”

A cerimônia contou com a presença do prefeito Pedro Ishi (PL). Para ele, a homenagem é fruto do trabalho do parlamentar pela cidade. “É uma honra para a cidade de Suzano ter o deputado como um filho da cidade de Suzano. Sabemos de todo o trabalho feito em todo o Estado e o título é fruto de tudo que você vem fazendo pela cidade. Estamos felizes com o resultado”, pontuou Pedro Ishi.

O autor do decreto legislativo é o vereador Artur Takayama (PL), presidente da Casa de Leis, que agradeceu o parlamentar mencionando alguns investimentos. “Sempre esteve presente quando Suzano precisou. São mais de R$ 15 milhões de emendas encaminhadas para nossa cidade. Neste começo de ano, conquistou R$ 5 milhões em duas ruas da Vila Amorim. Isso não é só política, é presença”.

O ex-prefeito de Suzano, e agora secretário do Verde e Meio Ambiente de São Paulo, Rodrigo Ashiuchi, também destacou a presença do liberal na cidade. “Você é presente na vida do suzanense e da população do Alto Tietê. Que Suzano continue sendo agraciado por esse esforço diário”, destacou Ashiuchi.

Nascido na capital paulista, Damasio vive desde os três anos com a família na cidade vizinha de Mogi das Cruzes. Seu pai, Tarcísio Damasio da Silva, foi vereador e presidente da Casa de Leis mogiana.

A vida pública de Marcos Damasio teve início em 1988, quando foi eleito o vereador mais jovem de Mogi das Cruzes, então com 24 anos. Foi reeleito em 1992 e retornou ao Legislativo em 2004, tendo sido reconduzido em 2008.

Foi secretário de Desenvolvimento Econômico e Industrial da Prefeitura de Mogi das Cruzes de 2009 a março de 2015. Deixou o cargo para tomar posse em seu primeiro mandato na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp). Foi reeleito em 2018 e 2022.