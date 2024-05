Max Feffer recebe 3ª Festa do Divino de Suzano nesta sexta

Começa nesta sexta-feira (24) a 3ª Festa do Divino Espírito Santo de Suzano. A festa se estenderá para o sábado (25) e sexta-feira (26). O evento será realizado no Parque Max Feffer.

No primeiro dia, a festividade começa às 18 horas e se estendem até as 23 horas. O evento prossegue no dia seguinte, das 12 às 23 horas. No último dia de festa, o público poderá comparecer ao eventos das 9 às 23 horas. Neste dia, será realizada uma Missa Campal às 10 horas. A festa contará com shows ao vivo e brincadeiras para todas as crianças.

A 3ª edição está sendo organizada pelas Paróquias Santa Helena, Sagrado Coração de Jesus e Santa Suzana. De acordo com a Prefeitura de Suzano, a procissão está marcada para o dia 19 de maio, a partir das 8h30, saindo da Comunidade Nossa Senhora Imaculada Conceição (Rua da Ametista, 573 - Jardim Monte Cristo) até a Paróquia São Sebastião (Praça João Pessoa – Centro). A Missa de Pentecostes ocorre às 10 horas.