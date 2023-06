Max Feffer recebe corrida em prol da sustentabilidade

O Parque Municipal Max Feffer (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 - Jardim Imperador) receberá a segunda edição da "Corrida e Caminhada de Sustentabilidade" do Grupo GIMI no próximo domingo (04/06), a partir das 8 horas. A iniciativa conta com apoio da Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, e é parte das homenagens ao mês que celebra a natureza, comemorado em junho.

As empresas Escobar Odontologia e NGN Empreendimentos Imobiliários também colaboram com a atividade.

O evento é direcionado aos colaboradores da empresa que, no dia da atividade, vão promover a arrecadação de agasalhos e alimentos não perecíveis. Toda a coleta será revertida ao Fundo Social de Solidariedade.

A prova será realizada na área interna do parque e dará aos interessados a oportunidade de fazer um percurso de três ou cinco quilômetros, tendo a possibilidade de escolher entre as modalidades de corrida e de caminhada. De forma complementar, os participantes também realizarão o plantio de 20 ipês no Max Feffer, sendo dez espécies amarelas e outras dez brancas.

Segundo a organização da iniciativa, esta é uma forma de fomentar o contato e o cuidado com a natureza por meio da conscientização e promoção de um momento único aos colaboradores da empresa. Já o secretário municipal de Meio Ambiente, André Chiang, destacou que a corrida é uma oportunidade de se relacionar com a área verde dentro do Max Feffer. "Os participantes terão a chance de estar ao ar livre e conviver com a natureza, tendo ainda a oportunidade de ter um dia diferente no nosso parque. Será uma bela experiência", afirmou.