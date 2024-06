Max Feffer recebe nova edição do 'Rock no Parque' neste domingo

O Parque Municipal Max Feffer recebe neste domingo (09/06) a quarta edição deste ano do projeto “Rock no Parque”, atividade promovida pela Secretaria de Cultura de Suzano, no Pavilhão da Cultura Afro-Brasileira Zumbi dos Palmares, que vai ocorrer do meio-dia às 18 horas.

Com o tema “Emo bomb”, em alusão a uma tradicional festa musical de Suzano, o evento contará com a participação de quatro bandas, além de outros artistas para animar o público. Ao meio-dia, a DJ Jadila abre as apresentações musicais no Pavilhão, já às 13 horas, a recém-formada banda Pack Monkey se apresenta com a uma trilha sonora composta por rock nacional e internacional, reggae e músicas autorais, uma hora depois será a vez do DJ Gui Ventura entrar no palco e, em seguida, às 14h20, a banda Ema Rock com um repertório voltado ao punk melódico fará o público dançar.

O evento continua às 15 horas com a DJ Zorah assumido o comando com a promessa de muita música e, logo após, às 15h20, a banda Avril Lavigne Experience vai levar a essência do show da cantora canadense Avril Lavigne a quem for assistir ao “Rock no Parque”. Às 16 horas o DJ Glauber sobe ao palco para dar o seu show e, 20 minutos depois, o My Chemical Romance Cover Brasil garante levar adiante o trabalho da banda americana My Chemical Romance para seus fãs e, finalizando as apresentações, o DJ Junji entra no palco logo em seguida para entreter o público.

Segundo o secretário José Luiz Spitti, a realização do projeto “Rock no Parque” tem sido um sucesso. “Nossa intenção é proporcionar lazer de qualidade para a população de Suzano e também valorizar a cultura rock, que tem muitos fãs e adeptos na região. A cada edição, buscamos trazer atrações variadas para agradar diferentes públicos e manter a energia do evento sempre renovada”, destacou Spitti.