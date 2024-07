Max Feffer recebe o projeto 'Samba no Parque' neste domingo

O Parque Municipal Max Feffer (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 - Jardim Imperador) recebe neste domingo (07/07) mais uma edição do projeto “Samba no Parque”. A atividade, promovida pela Secretaria de Cultura de Suzano, por meio do programa “Agita Palmares”, acontecerá no Pavilhão da Cultura Afro-Brasileira Zumbi dos Palmares, das 13 horas às 17h30. Além das atrações musicais, o local também receberá a “Feira Afro de Artesanato”, a partir do meio-dia.

Nesta edição, o evento contará com a apresentação do “Time da Casa”, um grupo composto por Vaguinho Samba, Alexandre Banana, Álvaro Bezerra, Ismael Silva e Eduardo do Pandeiro, que darão início às atrações a partir das 13 horas, prometendo muita animação e música de qualidade.

Logo depois, será a vez de “Leandro Souza & Banda”. O músico, criado na zona leste de São Paulo, é conhecido por seu repertório diversificado, que abrange clássicos do samba e do pagode dos anos 1980 e 1990. Além disso, ele também faz uma homenagem ao samba de raiz, interpretando canções de cantores consagrados como Cartola e Nelson Cavaquinho.

Já a “Feira Afro de Artesanato” contará uma grande quantidade de produções de artesãs ligadas à cultura afro-brasileira que vão expor e vender seus produtos com uma vasta gama de acessórios e artigos.

Segundo o secretário José Luiz Spitti, o projeto é uma iniciativa que visa não apenas proporcionar entretenimento de qualidade, mas também valorizar e celebrar a cultura brasileira. “É uma oportunidade para os suzanenses se reunirem e desfrutarem de boa música. Queremos criar um espaço onde todos possam se sentir incluídos e apreciar as diversas manifestações que fazem parte da nossa identidade”, afirmou Spitti.