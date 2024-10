Max Feffer recebe 'Samba no Parque' neste domingo

O Parque Municipal Max Feffer (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 - Jardim Imperador) receberá mais uma edição do projeto cultural “Samba no Parque” neste domingo (03/11). A programação, organizada pela Secretaria Municipal de Cultura por meio do programa “Agita Palmares”, trará um grupo musical e uma feira de artesanato, promovendo uma tarde de música e diversão para todos os públicos. O evento será realizado no Pavilhão da Cultura Afro-Brasileira Zumbi dos Palmares, com a feira começando ao meio-dia e a apresentação de samba estendendo-se das 13 às 17h30.

A atração musical será o Grupo Presença Marcante, fundado em 1994 no bairro Jardim Dona Benta. Desde seus primeiros anos, a banda passou por transformações e, atualmente, conta com integrantes de várias cidades, embora três de seus membros ainda residam em Suzano. O grupo apresenta um repertório diversificado de clássicos do samba e do pagode e traz, também, canções autorais, incluindo seu mais recente trabalho em estúdio, “Sigilo”, composta por Anderson de Paula, que já possui trajetória reconhecida no cenário artístico.

Além da música, o evento contará com a Feira Afro de Artesanato, que terá início ao meio-dia. A iniciativa oferecerá aos visitantes uma variedade de produtos feitos por artesãs ligadas à cultura afro-brasileira, com acessórios e artigos que ressaltam a riqueza e a importância desse legado.

O secretário José Luiz Spitti destacou que o evento não só promove entretenimento de qualidade, mas também celebra a identidade cultural brasileira. “Queremos que o ‘Samba no Parque’ seja um espaço de inclusão e valorização das diversas expressões culturais que fazem parte da nossa comunidade. É um momento para as pessoas de Suzano se reunirem e aproveitarem uma tarde de boa música e de valorização da nossa cultura”, afirmou o chefe da pasta.