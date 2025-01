Max Feffer registra 72 mil visitas em janeiro com impulso da atração 'Férias no Parque'

O Parque Municipal Max Feffer (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 – Jardim Imperador) registrou 72 mil visitas em janeiro, proporcionando lazer e entretenimento para as famílias suzanenses durante o auge da estação mais quente do ano. O número foi impulsionado pela programação do evento “Férias no Parque”, organizado pela Secretaria Municipal de Cultura, que trouxe atrações para três domingos deste mês (12, 19 e 26/01), garantindo, também por conta disso, o aumento de aproximadamente mil pessoas aos finais de semana, no comparativo com a visitação de dezembro.

O objetivo desta atividade foi incentivar o uso de diferentes linguagens artísticas como circo e desenho, além de promover o bem-estar e a interação social por meio da dança e brincadeiras. A programação nos três dias, no Pavilhão da Cultura Afro-Brasileira Zumbi dos Palmares, contou com aulas abertas de ritmos variados com os professores Patrícia Moreira e Paty Alves, sendo um convite para todos os participantes se movimentarem e se divertirem.

A animação ficou por conta da palhaça Zazá e sua trupe, e os ensinamentos foram proporcionados pelas as oficinas do Programa de Formação Artística (Profart) com aulas de desenho com o professor Ubiracy Pais, e de circo, com Daniel Max. Além dessas ações, as famílias presentes puderam se divertir com as atividades de pintura artística facial, em uma oportunidade de transformar os rostos da criançada com muita cor e criatividade. O público infantil também se divertiu com os diversos brinquedos infláveis que foram disponibilizados no parque.

Ao longo do mês, os visitantes ainda desfrutaram das atrações instaladas em todo o perímetro do Parque Municipal Max Feffer, incluindo quadras de futsal e de basquete e pistas de ciclismo e de caminhada. Além disso, o Suzano Skate Park e o Acqua Play também ficaram disponíveis, assim como PlayPet, com seu ambiente destinado à convivência, aos exercícios e condicionamento de cães, e o orquidário, com os diversos animais que habitam o local, como peixes, pássaros, tartarugas e jabutis. Por sua vez, o Viveiro Municipal Tomoe Uemura foi atração com uma estrutura completa com centenas de espécies de mudas floríferas e frutíferas, animais, jardins e um orquidário.

O secretário José Luiz Spitti destacou as ações de férias para crianças e adultos que estiveram no parque. “Organizamos uma programação com muita arte para entreter e alegrar toda a família. Reunimos os moradores em meio às atrações destes três domingos, que mostraram o valor que damos às atividades culturais em nossa cidade”, ressaltou o chefe da Pasta.

Já o chefe de Gabinete, Afrânio Evaristo da Silva, responsável pela gestão do parque, reforçou que a prefeitura busca manter as condições ideais de conservação do local para que a população possa se divertir em família.