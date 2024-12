MEC renova reconhecimento do Curso de Farmácia do Unipiaget com nota máxima

O curso de Farmácia do Centro Universitário Piaget obteve a renovação de reconhecimento do Ministério da Educação (MEC) conforme portaria nº 689, de 09 de dezembro de 2024, publicada no Diário Oficial da União em 10 de dezembro de 2024. Esta renovação valida a qualidade do ensino oferecido e as diversas oportunidades de estágio disponíveis para os estudantes. O curso tem nota 5 pelo MEC. O conceito é considerado excelente, em uma escala que vai de 1 a 5.

Além do reconhecimento específico do curso, o Unipiaget consolidou sua posição como uma das melhores instituições de ensino superior do Brasil, pelo segundo ano consecutivo. No Índice Geral de Cursos (IGC) de 2023, a instituição alcançou conceito 4, liderando o ranking da região do Alto Tietê.

De acordo com o reitor Marcus Rodrigues, o reconhecimento do MEC é resultado de um esforço contínuo de professores, alunos e colaboradores. “Nossas aulas são 100% presenciais, o que proporciona uma vivência acadêmica completa. O campus foi projetado exclusivamente para atender às necessidades do ensino superior, garantindo estrutura de ponta e um ambiente acolhedor para os estudantes. Essa conquista é mérito de um trabalho coletivo voltado à excelência”, destaca.

Outro diferencial destacado pelo MEC no último relatório é a Farmácia Universitária Solidária, projeto que distribui gratuitamente medicamentos para pessoas que não têm condições de adquiri-los. A iniciativa não apenas atende à comunidade, mas também promove a formação prática dos alunos, reforçando o compromisso da Unipiaget com responsabilidade social e aprendizado transformador.

O curso de Farmácia é mais uma prova do impacto positivo que a Unipiaget traz à educação e à comunidade no Alto Tietê e em todo o Brasil.

Mais informações sobre o curso de Farmácia e a Farmácia Solidária Unipiaget, acesse: www.unipiaget.edu.br