Meio Ambiente apresenta balanço com registro de 1.010 castrações

Secretaria Municipal de Meio Ambiente apresentou na tarde da última quinta-feira (31/10) o balanço de ações do setor de Bem-Estar Animal durante audiência pública organizada pela Câmara. Em destaque estiveram as 1.010 castrações de cães e gatos que foram realizadas entre abril e setembro deste ano. Para garantir esses procedimentos, a Prefeitura de Suzano investiu R$ 139.695,75 no período, quando foram realizados seis mutirões.

As informações foram compartilhadas pelo titular da pasta, Rinaldo Sadao Sakai, que estava acompanhado pela diretora de Fiscalização e Controle Ambiental, Solange Wuo, e pela coordenadora Natacha Nakamura. Por parte do Poder Legislativo municipal, marcaram presença os vereadores Marcel Pereira da Silva, o Marcel da ONG, que conduziu a atividade, e Artur Takayama.

Na oportunidade, houve menção às demais iniciativas desenvolvidas pela administração municipal voltadas para essa causa, como o projeto de adoção “Baby, me Leva!”, que proporcionou, no período de abril a setembro, novos lares para 195 pets, por conta especialmente dos 11 eventos presenciais organizados. Ao longo desses seis meses, ainda foram registradas 429 vistorias relacionadas a denúncias de maus-tratos, direcionadas à Ouvidoria Municipal pelo número 0800-774-2007.

A audiência também trouxe números referentes ao primeiro ano de lançamento do Registro Geral Animal (RGA), que permitiu aos munícipes, desde o início de outubro de 2023, a obtenção de 1.419 carteirinhas de identificação, compostas de informações sobre o pet e o tutor, assim como 685 pingentes com QR Code para cães e gatos, o que permite a visualização de dados para necessidade de localização dos tutores quando os pets forem encontrados nas ruas.

Ao final, os vereadores receberam explicações sobre o andamento das obras do Centro de Bem-Estar Animal, que está sendo implantado no Parque Municipal Max Feffer. Conforme foi detalhado, mais de 75% das atividades previstas no projeto já foram executadas, sendo realizados atualmente serviços de acabamento para que o equipamento possa ser entregue nos próximos meses. Assim que estiver pronta, a estrutura contará com clínica veterinária.

O secretário afirmou que a audiência representou mais uma grande oportunidade para a demonstração do trabalho que vem sendo realizado na cidade. “Estamos vendo o quanto o setor vem se desenvolvendo com o reforço do seu conjunto de ações, que está garantindo cada vez mais qualidade de vida aos animais. O tratamento adequado a eles faz diferença para toda a sociedade, tendo em vista a relação que os tutores estabelecem com seus pets”, declarou o titular da pasta.

Serviços

A Prefeitura de Suzano disponibiliza ferramentas para que os munícipes possam ter acesso aos serviços referentes ao setor do Bem-Estar Animal. Com relação às solicitações para os mutirões de castração, a orientação é o cadastro pelo formulário on-line no link bit.ly/Castracao-Suzano. No que diz respeito ao projeto “Baby, me Leva!”, também podem ser feitas adoções on-line por meio do portal baby-me-leva.suzano.sp.gov.br. E para requisição do RGA e do pingente, é necessário acessar o link bit.ly/RGAnimalSuz.