Meio Ambiente contempla quase 11 mil animais com ações de castração e adoção

A Secretaria de Meio Ambiente de Suzano está se aproximando da marca de 11 mil animais contemplados pelos mutirões de castração e com o projeto de adoção responsável “Baby, me Leva!”, ambos realizados pelo setor de Bem-Estar Animal, que fecha neste semestre mais um balanço de atividades. Os números revelam que os eventos focados no controle populacional de cães e gatos, iniciados em 2018, já alcançaram 9.553 pets, enquanto a ação que visa garantir um novo lar para eles já promoveu 1.328 doações desde 2021, totalizando 10.881 animais beneficiados.

Os dados contabilizados pela pasta ainda registram a entrega de 557 pingentes com QR Code e 1.193 documentos relacionados ao Registro Geral Animal (RGA) desde o lançamento da iniciativa, em outubro do ano passado. Essa medida foi adotada para contribuir com a localização de tutores, no caso de pets encontrados nas ruas, pois associam os animais aos seus donos por meio dos dados disponibilizados. Os interessados em adquirir estes itens podem acessar o link bit.ly/RGAnimalSuz. As informações serão utilizadas para confecção da identificação, que será enviada ao e-mail cadastrado em até dez dias úteis. A partir desse momento, os tutores serão orientados, também por e-mail, sobre o procedimento para a retirada do pingente a ser colocado no animal.

As ações também incluem atendimentos veterinários gratuitos por meio da qual são direcionados esforços para salvar animais em situação de risco de morte. Desde 2020, foram promovidos 719 atendimentos para essa finalidade. Outra iniciativa que visa à melhoria da qualidade de vida dos animais é a campanha “Histórias de Esperança”, que busca arrecadar itens para as Organizações Não Governamentais (ONGs) e parceiros cuidadores, na época do Natal e fim de ano. A ação começou em 2021 e até o momento já apadrinhou 362 pets.

Estrutura

Para ampliar a oferta de espaços públicos direcionados ao bem-estar dos animais, a Prefeitura de Suzano também conta com algumas estruturas específicas. Uma delas é o PlayPet, que foi inaugurado em 2019 nas imediações do Parque Municipal Max Feffer, para recreação e atendimento. Com uma proposta sustentável, a estrutura fica em uma área de 1,5 mil metros quadrados e conta com área verde, pista de agility e uma piscina exclusiva para eles, em formato de osso, com cerca de 10 metros cúbicos e 30 centímetros de profundidade, além de bebedouros.

Também estão em andamento na cidade as obras do Centro de Bem-Estar Animal, no Parque Max Feffer. O espaço contará com clínica veterinária, gatil e um abrigo com capacidade para cerca de cem pets. O valor total da construção é de R$ 1.031.009,67, sendo que R$ 600 mil foram obtidos por meio de emenda parlamentar do deputado federal Marcio Alvino, intermediada pelo vereador Márcio Malt. A outra parte é proveniente de recursos municipais. Entre outros serviços que serão disponibilizados estão castrações, vacinações e algumas cirurgias. Qualquer morador da cidade poderá levar seu pet para receber atendimento no local.

Nas diferentes localidades de Suzano, a população ainda pode visualizar 25 placas que foram instaladas no ano passado, visando ao combate do abandono animal. A iniciativa foi viabilizada por meio de uma emenda impositiva do vereador Marcelo Pereira da Silva, o Marcel da ONG, no valor de R$ 20 mil, e reforça o canal de denúncia do 0800-774-2007, da Ouvidoria Municipal, exibindo ainda a lei federal no 9.605/98 (artigo 32), que dispõe sobre sanções por maus-tratos.

O prefeito Rodrigo Ashiuchi afirmou que as inúmeras ações desenvolvidas pela pasta mostram o compromisso da administração municipal com a qualidade de vida dos animais. “Buscamos implementar as atividades necessárias para preservar a saúde dos cães e gatos, contemplando iniciativas relacionadas à castração, adoção e à identificação de pets, por meio do trabalho de equipes especializadas. Ainda ofertamos a estrutura adequada nos momentos em que são exigidos cuidados especiais”, declarou o chefe do Poder Executivo municipal.