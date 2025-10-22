Meio Ambiente participa de nova ação pelo Grupo de Fiscalização Integrada

O Grupo de Fiscalização Integrada do Alto Tietê Cabeceiras (GFI/ATC) realizou nesta quarta-feira (22/10) uma ação de combate a construções irregulares e ao descarte ilegal de entulho com foco principal na região da estrada dos Fernandes, próximo ao limite de Suzano com Ribeirão Pires, Ferraz de Vasconcelos e São Paulo. A operação teve a participação da promotora de Justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo, integrante do Grupo de Atuação Especial de Defesa do Meio Ambiente (Gaema) - Núcleo Cabeceiras, Joana Franklin de Araújo; do secretário municipal de Meio Ambiente, André Chiang; do secretário municipal de Segurança Cidadã, Francisco Balbino; da diretora de Fiscalização e Controle Ambiental da Secretaria de Meio Ambiente, Solange Wuo Franco; além de representantes de órgãos municipais, estaduais e do Ministério Público de São Paulo (MP-SP).

No local fiscalizado em Suzano, a equipe constatou que o proprietário da área vinha praticando uma série de irregularidades, incluindo aterro e parcelamento de solo irregulares, construção em área de preservação e ligações clandestinas de água e energia elétrica. “A fiscalização integrada tem se mostrado efetiva, para garantir a preservação das áreas de mananciais. Atuamos de forma conjunta para interromper construções ilegais e o parcelamento irregular do solo, protegendo os recursos naturais e prevenindo danos ambientais graves”, destacou Solange Wuo Franco.

A construção irregular está às margens do rio Guaió, em área de manancial, e o proprietário está sendo processado pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) por crimes relacionados à destruição do meio ambiente e descarte irregular de resíduos. A prefeitura estabeleceu um prazo de cinco dias corridos para que a demolição seja realizada voluntariamente, sob pena de intervenção direta do município.

Além da estrada dos Fernandes, os agentes fiscalizaram um local na estrada Sete Cruzes, verificando pontos de descarte irregular de entulho em uma ponte que fica no limite com Ferraz de Vasconcelos, bem como outros locais de deposição de resíduos já na cidade vizinha.

Participaram ainda integrantes do Grupamento de Proteção Ambiental (GPA) da Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano; da Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana; da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil); do Conselho Regional de Corretores de Imóveis (Creci-SP); da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp); da EDP São Paulo; da Cetesb; da Polícia Civil; e da Polícia Militar Ambiental.

O secretário de Segurança Cidadã de Suzano, Francisco Balbino, enfatizou a importância da atuação conjunta. “Essas operações integradas são fundamentais para garantir que as leis sejam cumpridas e que a população tenha segurança, não apenas no aspecto social, mas também na preservação ambiental”, destacou.

O secretário municipal de Meio Ambiente, André Chiang, ressaltou o caráter técnico e planejado das intervenções. “Cada etapa dos nossos serviços é baseada em pesquisas, estudos e análises técnicas, sempre implementadas em parceria com órgãos ambientais do Estado e acompanhadas pela Justiça e pela polícia judiciária”.