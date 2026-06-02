Eventos da 6ª Mostra de Dança de Suzano atraem mais de 11 mil pessoas

A 6ª Mostra de Dança de Suzano reafirmou a força do cenário artístico da cidade e encerrou sua programação com público recorde. Promovido pela Secretaria Municipal de Cultura ao longo de maio, o evento reuniu 11.775 pessoas em 15 diferentes espaços da cidade, superando a marca de 10,7 mil participantes registrada em 2025.

Com programação distribuída ao longo de 16 dias, a mostra ampliou o alcance das ações culturais e reforçou o compromisso da administração municipal com a descentralização e a democratização do acesso às artes, levando a dança para diferentes bairros e aproximando o público de diversas linguagens artísticas.

O encerramento foi realizado no último domingo (31/05), no Parque Municipal de Conservação Ambiental Professora Bianca Carla Nunes da Silva, o Parque do Mirante, e reuniu cerca de 3,5 mil pessoas durante um dia inteiro de atividades. O público acompanhou aulas abertas com professores de destaque nacional, apresentações dos 22 grupos e escolas participantes e ainda uma feira de artesanato promovida em parceria com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego.

Outro espaço de grande destaque foi o Parque Municipal Max Feffer, no Jardim Imperador, que recebeu 2,2 mil pessoas nas ações “Dança Para Todos” e no espetáculo “Rastro”, da TF Cia. de Dança, realizado com apoio do Sesc Mogi das Cruzes, além das apresentações dos grupos da cidade.

Já o Complexo Poliesportivo Paulo Portela, o Portelão, também registrou forte participação popular e recebeu 2,1 mil pessoas nos três primeiros dias do evento, que contou com exibições dos participantes.

Ao todo, a Mostra de Dança registrou 32 apresentações diferentes, entre 22 grupos independentes, coletivos e escolas do município, além de oito núcleos de formação, como Profart e Projeto Dançar, e dois convidados especiais. A edição deste ano reuniu 1.293 bailarinos e contabilizou 153 coreografias ao longo da programação.

Durante o mês, a mostra também circulou por escolas municipais com apresentações artísticas que mobilizaram cerca de mil pessoas. Paralelamente, feiras de artesanato realizadas na Praça dos Expedicionários reuniram público estimado em 1,4 mil pessoas, ampliando ainda mais o alcance do evento e fortalecendo a integração entre cultura, economia criativa e convivência comunitária.

A diretora da Secretaria Municipal de Cultura, Márcia Belarmino, ressaltou a receptividade do público e a importância da ocupação dos diferentes espaços da cidade, especialmente neste ano em que a programação precisou ser adaptada em razão da reforma do Teatro Municipal Dr. Armando de Ré, tradicional palco de abertura do festival. “O que mais se destacou foi a descentralização, com a mostra saindo da região central e levando a dança para diferentes regiões fortalece o pertencimento e amplia o acesso à arte”, destacou.

O secretário municipal de Cultura, José Luiz Spitti, destacou o crescimento do público e o fortalecimento da dança como expressão artística em Suzano. “A Mostra de Dança vem crescendo a cada edição e os números deste ano demonstram essa força em Suzano e o envolvimento do público com a programação. Ampliamos o número de participantes e buscamos a valorização dos nossos artistas. Esse resultado reforça que investir em cultura é investir em pertencimento, formação e qualidade de vida”, afirmou.