Meio Ambiente promove nova edição presencial do projeto 'Baby, me Leva!' neste domingo

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente, por meio do setor de Bem-Estar Animal, realiza neste domingo (16/11) mais uma edição presencial do projeto “Baby, me Leva!”. A ação acontecerá no Parque Municipal Max Feffer (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 – Jardim Imperador), das 10 às 17 horas, e contará com cerca de 30 animais disponíveis para adoção responsável.

Para adotar um pet é preciso ser maior de 18 anos, apresentar documento de identificação, CPF e comprovante de residência, além de assinar um termo de compromisso que garante o cuidado e o bem-estar do animal. Também é possível participar da iniciativa de forma on-line por meio do site www.suzano.sp.gov.br/baby-me-leva, onde é possível agendar uma visita e conhecer o pet de interesse.

Criado pela Secretaria de Meio Ambiente em 2021, o “Baby, me Leva!” já proporcionou a adoção de 2.211 animais, sendo 440 somente em 2025, distribuídos em 307 cães e 133 gatos. O projeto conta com o apoio de protetores independentes e Organizações Não Governamentais (ONGs), que atuam em parceria com a administração municipal no acolhimento e na preparação dos pets para o novo lar.

O secretário André Chiang destacou a importância da ação para o fortalecimento da causa animal em Suzano. “O ‘Baby, me Leva!’ vai muito além das adoções. É uma oportunidade de conscientizar a população sobre o cuidado e o respeito que todo animal merece. Nosso compromisso é seguir apoiando iniciativas que promovam o bem-estar e incentivem a responsabilidade de quem decide acolher um novo integrante na família”, afirmou.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 4745-2055 ou pelo e-mail babymeleva@suzano.sp.gov.br.