Meio Ambiente realiza novo evento do projeto 'Baby, me Leva!' neste domingo

O setor de Bem-Estar Animal da Secretaria de Meio Ambiente de Suzano irá realizar neste domingo (09/06), no Parque Municipal Max Feffer (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 - Jardim Imperador), das 10 às 17 horas, mais uma edição de adoção responsável de cães e gatos do projeto “Baby, me Leva!”.

A nona edição deste ano contará com cerca de 50 animais disponíveis para adoção. Vale destacar que, para poder levar o pet para casa, os interessados precisam ser maiores de 18 anos, preencher um questionário elaborado por Organizações Não Governamentais (ONGs), entidades e colaboradores parceiros, visando assegurar o bem-estar dos cães e gatos. Adicionalmente, será necessário apresentar um documento de identificação com foto e um comprovante de residência.

Aqueles que não puderem participar do evento pessoalmente têm a opção de visualizar os animais por meio do site www.suzano.sp.gov.br/baby-me-leva. Após o contato inicial, é possível marcar uma visita, em que será avaliado o perfil do futuro tutor e, em seguida, o candidato poderá conhecer o pet. A adoção será oficializada após o preenchimento de um formulário, confirmando que o cuidado do animal agora é de responsabilidade do adotante.

Para obter mais informações, os interessados em adotar ou participar do projeto podem entrar em contato por meio do telefone (11) 4745-2055 ou comparecer à sede da pasta, que fica localizada no Centro Unificado de Serviços (rua Paulo Portela, 210), de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas.

Para a primeira-dama Larissa Ashiuchi, a realização de eventos é fundamental para promover a conscientização sobre a adoção responsável e o cuidado com os animais. “É uma grande oportunidade para as famílias encontrarem um novo integrante e oferecerem um lar cheio de amor e cuidados. Além disso, estamos contribuindo para reduzir o número de animais abandonados nas ruas, promovendo a posse responsável e garantindo que esses animais sejam bem tratados”, afirmou ela.

Larissa ainda destacou destacou a importância do evento e do envolvimento dos munícipes. “A adoção responsável é uma causa que precisa do apoio de todos. Nosso objetivo é não apenas encontrar lares para esses animais, mas também conscientizar a população sobre a importância do cuidado e respeito aos animais”, finalizou a primeira-dama.