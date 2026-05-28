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Jornal Diário de Suzano - 28/05/2026
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Cidades

Suzano avança em 'Programa Leitura e Escrita na Educação Infantil' com formação de 136 profissionais

Trabalho vinculado ao 'Compromisso Nacional Criança Alfabetizada', do Ministério da Educação, tem sido desenvolvido em parceria com universidades federais desde o início do ano

28 maio 2026 - 16h06Por De Suzano
Suzano avança em 'Programa Leitura e Escrita na Educação Infantil' com formação de 136 profissionaisSuzano avança em 'Programa Leitura e Escrita na Educação Infantil' com formação de 136 profissionais - (Foto: Divulgação/Secop Suzano)

A Secretaria de Educação de Suzano está desenvolvendo o “Programa Leitura e Escrita na Educação Infantil (ProLEEI)” para garantir a formação de 136 profissionais em conteúdos trabalhados para a primeira infância. A iniciativa está vinculada ao “Compromisso Nacional Criança Alfabetizada”, do Ministério da Educação, e acontece por meio da parceria com a Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) e com a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp).

A proposta é garantir uma formação em rede, por meio da qual professores municipais e coordenadores pedagógicos participam de encontros voltados às práticas pedagógicas de leitura, oralidade e literatura. As orientações compartilhadas nessas atividades são posteriormente repassadas aos demais profissionais da pasta, para aplicação nas salas de referência.

Neste conjunto de temas, a oralidade se relaciona com a escuta ativa e a ampliação do repertório comunicativo das crianças; a leitura e a literatura infantil visam o incentivo à leitura na primeira infância, contação de histórias e familiarização com o livro; e a escrita e a cultura escrita preveem introdução da função social da escrita, letramento e o trabalho com o nome próprio e textos no cotidiano.

Na rede municipal de Suzano, foram definidos cinco formadores responsáveis pelo compartilhamento dos conteúdos e orientações formativas junto aos demais 136 educadores da rede. São eles: Fernanda Ribas, que atua na formação de 25 coordenadores pedagógicos de creche e pré-escola; Douglas Marques, que é responsável pela formação de 31 professores da educação infantil; Fabiana Lemes, que acompanha outros 35 professores; Sabrina Crescini, que orienta 15 auxiliares de desenvolvimento escolar; e Lilian Assis, que conduz a formação de 30 diretores de pré-escola.

Todos os profissionais desempenham um papel fundamental como formadores responsáveis pelas turmas, promovendo o fortalecimento das práticas pedagógicas e garantindo a multiplicação dos conhecimentos construídos nos encontros.

Os formadores têm tido contato com os conteúdos durante eventos mensais realizados no Complexo Educacional e Cultural Mirambava, no centro, desde o último mês de fevereiro e se estenderão até setembro deste ano. Estes profissionais recebem bolsas de estudo concedidas pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) para atuar junto às turmas de educadores.

A formação busca desenvolver práticas pedagógicas na educação infantil para ressignificar saberes, com valorização do brincar e da interação. Neste contexto, o letramento e a alfabetização constituem as bases para a alfabetização, respeitando a singularidade e os direitos de aprendizagem da criança de 4 e 5 anos. Por isso, a formação docente é fundamental para incentivar uma reflexão sobre o papel do professor ao compartilhar experiências e metodologias de ensino.

Todas as discussões realizadas nos encontros tem buscado orientar sobre os avanços relacionados ao trabalho com livros e histórias no cotidiano das escolas. A principal mudança está na intencionalidade pedagógica: mais leitura literária de qualidade, mais contato com diversos portadores de texto e mais situações reais em que a escrita faça sentido para a criança.

A secretária municipal de Educação, Renata Priscila Magalhães, afirmou que o programa tem como objetivo assegurar que a formação dos profissionais da educação infantil seja compatível com as diretrizes do Ministério da Educação. “O ganho é ampliar o repertório cultural, fortalecer a oralidade, a imaginação e a compreensão de que a escrita tem função social. Isso constrói bases mais sólidas e respeitosas para o processo de alfabetização no tempo adequado”, declarou a titular da pasta.

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