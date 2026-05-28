Técnicos da Vigilância Sanitária de Suzano participam de capacitações em Mogi e em Santo André

A Vigilância Sanitária de Suzano participou nesta sexta-feira (22/05) de duas importantes capacitações técnicas promovidas em Santo André e em Mogi das Cruzes, com o objetivo de promover a atualização constante dos profissionais e o compromisso com a qualidade dos serviços prestados à população. As atividades abordaram temas ligados ao monitoramento da água distribuída no município e às novas diretrizes do Sistema Nacional de Controle de Receituário (SNCR).

Uma das formações ocorreu no laboratório do Instituto Adolfo Lutz, de Santo André, responsável pela realização do XXIII Treinamento Pró Água – Água, Sustentabilidade e Gestão. A capacitação foi direcionada aos técnicos de vigilância sanitária que realizam coletas de água para atender ao programa de monitoramento da água distribuída pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), conhecido como Pró Água.

Representaram Suzano as autoridades sanitárias Daniel Ferreira Maciel e Márcio Alves Vieira, que atuam diretamente nas coletas semanais realizadas em diversos pontos do município, e o estagiário de Biologia Gabriel Diaz Olmos Cursino. O trabalho contempla amostragens em comércios, estabelecimentos de saúde, unidades escolares e residências, garantindo o acompanhamento contínuo da qualidade da água consumida pela população.

O treinamento abordou procedimentos técnicos, atualização de protocolos, sustentabilidade no gerenciamento dos recursos hídricos e boas práticas relacionadas à coleta e ao monitoramento.

Já em Mogi das Cruzes, outra equipe participou de uma reunião promovida pelo Grupo de Vigilância Sanitária Estadual (GVS VIII), voltada aos esclarecimentos sobre alterações no Sistema Nacional de Controle de Receituário (SNCR). A capacitação tratou das mudanças previstas para a emissão das numerações de Notificações de Receita A, utilizadas na prescrição de medicamentos controlados, como morfina e ritalina.

Participaram da atividade as autoridades sanitárias Ariane Frizon Machado, Flávia Nascimento, Gérsio Aquira Suguimoto e Monica Maria de Souza Prates. Durante o encontro, os profissionais receberam orientações técnicas sobre os novos procedimentos que deverão ser adotados pelos médicos prescritores e pelos órgãos de controle, de maneira que isso garanta maior eficiência, segurança e rastreabilidade no processo de emissão de receituários especiais.

De acordo com a diretora da Vigilância Sanitária de Suzano, Carmen Lucia Lorente, as capacitações são fundamentais para manter o corpo técnico preparado diante das constantes atualizações na área da saúde pública. “A participação dos nossos servidores em treinamentos e reuniões técnicas fortalece o trabalho desenvolvido diariamente no município. São ações que garantem atualização profissional, aprimoramento dos processos e mais segurança para a população em temas essenciais como qualidade da água e controle de medicamentos”, destacou.