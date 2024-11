Meio Ambiente recebe veículo do Estado

A Secretaria de Meio Ambiente de Suzano foi contemplada pelo governo estadual nesta sexta-feira (22/11) com um veículo para a realização de fiscalizações na cidade. A cerimônia de entrega ocorreu no prédio da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, no Alto de Pinheiros, bairro da zona sul de São Paulo. A cidade foi uma das 32 selecionadas para receber um carro da marca Fiat, modelo Pulse Audace. A ação efetiva do município no combate ao desmatamento e violações em áreas de mananciais rendeu elogios da secretária de Estado de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, Natália Resende.

No encontro, Suzano foi representada pela diretora de Fiscalização e Controle Ambiental da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Solange Wuo Franco. Além dela, também participou da reunião o ex-secretário da pasta, o vereador eleito André Chiang, que foi convidado pela gestão estadual por conta das conquistas obtidas enquanto esteve à frente da secretaria, como a certificação da cidade, em 2023.