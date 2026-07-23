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Jornal Diário de Suzano - 23/07/2026
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Cidades

'Rock no Parque' reúne bandas com repertório autoral e tributos a clássicos do gênero

Evento gratuito no Parque Max Feffer contará com apresentações de Opus Hell, Velvets Star, Sabbath Bloody Tribute, Led Zeppelin Experience Brazil e Purple Brazil

23 julho 2026 - 17h32Por de Suzano
'Rock no Parque' reúne bandas com repertório autoral e tributos a clássicos do gênero'Rock no Parque' reúne bandas com repertório autoral e tributos a clássicos do gênero - (Foto: Luana Bergamini/Secop Suzano)

O Parque Municipal Max Feffer (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 – Jardim Imperador) recebe neste domingo (26/07), das 13 às 18 horas, mais uma edição do “Rock no Parque”. Promovido pela Secretaria Municipal de Cultura, o evento levará ao Pavilhão de Cultura Afro-Brasileira Zumbi dos Palmares cinco apresentações dedicadas a diferentes vertentes do rock.

A programação, com entrada livre e gratuita, contará com as bandas Opus Hell, que apresentará repertório autoral e versões de músicas consagradas, assim como a Velvets Star. Também subirão ao palco os grupos Sabbath Bloody Tribute, com uma homenagem à banda britânica Black Sabbath; Led Zeppelin Experience Brazil, que revisita os sucessos do Led Zeppelin; e Purple Brazil, dedicado à obra do Deep Purple, Whitesnake e Rainbow.

A edição proporcionará ao público uma tarde marcada por músicas autorais e clássicos que atravessaram gerações, reunindo referências do hard rock e do heavy metal. A proposta é valorizar os músicos e grupos participantes, ao mesmo tempo em que amplia o acesso da população a uma programação cultural gratuita e voltada aos apreciadores do gênero.

O “Rock no Parque” integra o calendário de atividades promovidas pela Secretaria Municipal de Cultura e contribui para a ocupação dos espaços públicos por meio da música, do lazer e da convivência. A iniciativa também fortalece o Parque Max Feffer como um dos principais pontos de realização de eventos culturais ao ar livre no município.

Para o secretário José Luiz Spitti, a programação contempla diferentes públicos e reforça a valorização da cena musical. “O ‘Rock no Parque’ já se consolidou como um importante espaço para os músicos e para todos que apreciam o gênero. Nesta edição, teremos uma programação diversificada, reunindo trabalho autoral e homenagens a bandas que marcaram a história do rock mundial. Convidamos as famílias e os fãs de música a aproveitarem mais uma tarde de cultura e lazer no Parque Max Feffer”, afirmou.

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