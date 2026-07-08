Meio Ambiente registra média mensal de 155 cães e gatos castrados no 1ª semestre

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente registrou, no primeiro semestre de 2026, uma média de 155 cães e gatos castrados por mês em Suzano. Ao todo, foram realizados 934 procedimentos entre janeiro e junho, dentro das ações voltadas ao fortalecimento das políticas públicas de bem-estar animal na cidade.

Os dados foram divulgados pela pasta nesta semana e indicam que, do total de castrações realizadas, 452 foram em cães e 482 em gatos. O balanço também aponta 252 adoções viabilizadas por meio do programa “Baby, me Leva!”, sendo 145 cães e 107 felinos.

Para que o animal seja contemplado pelo programa municipal de castração, o morador deve realizar o cadastro gratuitamente pelo formulário on-line disponível no link http://bit.ly/Castracao-Suzano. Após o preenchimento, o tutor deve aguardar a convocação conforme a organização da secretaria.

Já as ações de adoção são realizadas mensalmente no Parque Municipal Max Feffer ou no Suzano Shopping. As datas, horários e locais de cada edição são divulgados previamente nos canais oficiais da Prefeitura de Suzano.

O trabalho também inclui o resgate de animais em situação de maus-tratos ou abandono. Neste ano, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente já resgatou 16 cães vítimas de maus-tratos em diferentes ocorrências atendidas pelas equipes da pasta.

Além dos cães, o município também atuou no resgate de seis cavalos encontrados em situação de abandono ou maus-tratos. As ações reforçam a importância do trabalho permanente de fiscalização, acolhimento e proteção animal realizado pela secretaria, tanto para animais domésticos quanto para animais de grande porte.

Plantios

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente também alcançou, neste ano, a marca de 502 árvores plantadas a partir de projetos municipais desenvolvidos na cidade. Ao todo, são seis iniciativas voltadas à arborização urbana, participação popular e educação ambiental, com incentivo ao plantio de mudas nativas, à recuperação de áreas verdes e ao fortalecimento da relação da população com a natureza.

As ações são conduzidas pela pasta por meio do Viveiro Municipal Tomoe Uemura e incluem os projetos “Árvore Familiar”, “Árvore no Meu Bairro”, “Disk Árvore”, “Arborização Participativa”, “Nasce uma Criança, Planta-se uma Árvore” e “Workshop de Meliponicultura”. Juntas, essas iniciativas ampliam o acesso da população às ações ambientais e reforçam a preservação como prática permanente no município.

O maior volume de plantios neste ano foi registrado pelo projeto “Árvore no Meu Bairro”, com 228 mudas. A iniciativa tem como objetivo promover a arborização urbana e a melhoria da qualidade ambiental nos bairros, com participação direta da população.

Outro destaque é o “Árvore Familiar”, que contabilizou 200 mudas plantadas em 2026. A proposta associa o plantio a momentos marcantes da vida das famílias, como nascimentos, aniversários e outras datas simbólicas.

O projeto “Arborização Participativa” registrou 48 mudas destinadas ao plantio neste ano. A iniciativa consiste na doação de mudas aos munícipes interessados em realizar o plantio em calçadas e áreas públicas próximas às suas residências.

O “Disk Árvore”, por sua vez, contabilizou seis plantios em 2026. O projeto atende moradores, comerciantes e demais interessados que solicitam o plantio de mudas em calçadas em frente a residências ou estabelecimentos.

Além das ações diretamente ligadas ao plantio, Suzano também desenvolve o “Workshop de Meliponicultura”, iniciativa de educação ambiental voltada à criação de abelhas nativas sem ferrão, espécies fundamentais para a polinização e para o equilíbrio ambiental.

Para o secretário municipal de Meio Ambiente, André Chiang, os números demonstram o avanço das políticas ambientais e de bem-estar animal em Suzano. “O balanço deste primeiro semestre mostra que temos conseguido ampliar ações importantes em diferentes frentes, tanto no cuidado com os animais quanto na arborização da cidade. As castrações, as adoções e os projetos de plantio fazem parte de uma política pública permanente, que une responsabilidade ambiental, saúde, qualidade de vida e participação da população. Seguimos trabalhando para fortalecer essas iniciativas e tornar Suzano uma cidade cada vez mais consciente e sustentável”, destacou.