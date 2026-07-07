Prefeitura e Sabesp oficializam obras para abastecimento de água na Vila dos Baianos  

A Prefeitura de Suzano e a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) oficializaram nesta terça-feira (07/07) o início das obras que garantirão abastecimento de água na Chácara Nossa Senhora Aparecida I, conhecida como Vila dos Baianos. Os serviços contemplarão 2.445 metros de rede de distribuição para beneficiar cerca de 600 moradores com ligação em 147 imóveis.

As intervenções serão executadas até o fim do ano, por meio de um investimento de R$ 930 mil, e chegarão às ruas das Camélias, das Azaleias, das Begônias, das Tulipas, dos Crisântemos e das Alamandas. Com as intervenções nessas vias, serão eliminadas as 18 caixas d’água que eram utilizadas para oferecer suporte à população, sendo 13 de 5 mil litros e outras cinco de emergência.

Para celebrar a conquista desta localidade do município, o prefeito Pedro Ishi, o secretário municipal de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel Oliveira, e gestores da empresa estadual foram ao bairro para conferir de perto a abertura dos trabalhos. Também estiveram presentes os vereadores Rogério Castilho e Adilson de Lima Franco, o Adilson Horse.

Por parte da Sabesp, participaram o diretor regional, Alexandre Domingues Marques; a gerente de Departamento da Operação, Elis Regina Jesus; o gerente de departamento da Manutenção, Leonard Camargo Freire de Almeida; a encarregada do Polo Suzano, Fabiana da Silva Galvão; o engenheiro do Polo Suzano, Eder Leandro Nunes; e a gerente comercial, Adriana Aparecida Halack.

Outras obras

As obras na Vila dos Baianos se integram a outras que estão ocorrendo na região de Palmeiras para reforçar as condições de saneamento básico com a ampliação de rede de abastecimento de água, incluindo aquelas que aconteceram na Chácara Nossa Senhora Aparecida II e Chácara Nossa Senhora Aparecida III, na Chácara São Judas Tadeu e no Jardim Brasil II.

Nas Chácaras Nossa Senhora Aparecida II e III, houve 134 ligações por meio de um investimento de R$ 1,2 milhão para ampliação da rede, que garantirão a construção de uma rede de 4.869 metros, beneficiando a rua Odílio Cardoso e as vias daquele perímetro. Nesta localidade, foram eliminadas mais de 30 caixas d’água.

Na Chácara São Judas Tadeu, foram proporcionadas 147 ligações por meio de um investimento de R$ 600 mil, que permitiu a instalação de uma rede de 2.863 metros, beneficiando a rua da Colheita e as vias do entorno.

No Jardim Brasil II, foram realizadas obras em uma rede de dois quilômetros de extensão, que levaram água encanada para 249 residências e beneficiando 996 moradores. Para este serviço, foram destinados R$ 400 mil.

O prefeito Pedro Ishi frisou que a entrega dessas obras representam literalmente um divisor de águas na vida das famílias. “Quando vemos que o morador pode ligar a torneira e perceber que tem água encanada em casa, ficamos extremamente orgulhosos do trabalho que temos feito na cidade. Essa infraestrutura que temos levado para as casas tira a necessidade de usar água do poço e das caixas d’água. Isso representa qualidade de vida para todos”, pontuou o chefe do Executivo.