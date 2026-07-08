Prefeitura amplia pacote de infraestrutura viária com pavimentação no Parque Alvorada

O prefeito de Suzano, Pedro Ishi, se reuniu com moradores do Parque Alvorada, na noite desta terça-feira (07/07), para tratar sobre o andamento das obras de infraestrutura no Parque Alvorada, dando sequência ao amplo programa de pavimentação e qualificação da malha urbana desenvolvido pela administração municipal. Com investimento de R$ 1.894.200,00, os serviços contemplam as ruas Independência, Liberdade e Palácio, vindo na esteira de um grande pacote de obras que engloba diversas vias da região sul da cidade.

As intervenções, que são realizadas pela Oestevalle Pavimentações e Construções, têm prazo de execução até o fim do ano e incluem um conjunto completo de melhorias, com implantação de sistema de drenagem pluvial, troca de solo, construção de guias e sarjetas e aplicação do pavimento asfáltico. Os trabalhos estão na etapa de preparação do terreno e logo seguirão para drenagem. O objetivo é solucionar antigos problemas de infraestrutura, ampliar a mobilidade urbana e proporcionar mais segurança viária nas vias.

O prefeito explicou que a intervenção atende a uma demanda antiga dos moradores do Parque Alvorada. “Estamos levando infraestrutura completa para as vias daquele bairro, com drenagem, troca de solo, implantação de guias e sarjetas e pavimentação asfáltica. É uma obra que vai transformar a realidade de muita gente, proporcionando mais segurança, mobilidade e qualidade de vida para quem vive e circula pela região, além de valorizar todo o Parque Alvorada”, afirmou Pedro Ishi.

A obra integra um conjunto de frentes de trabalho que vêm sendo executadas em diferentes regiões da cidade. Atualmente, outra importante intervenção está em andamento no Jardim Amazonas, em Palmeiras, contemplando as ruas Felício Moreira, José Rangel, Perimetral II, Daniela Varjão e Geralda Maria Conceição. Com investimento de R$ 2.815.252,48, os serviços preveem a pavimentação de quase 6 mil metros quadrados, implantação de drenagem pluvial, construção de 1.650 metros de guias e sarjetas e melhorias estruturais ao longo de 869 metros de extensão, com conclusão prevista para este ano.

Outra frente de trabalho na região sul ocorre no Parque Heroísmo, onde a prefeitura avança na implantação da infraestrutura viária em cinco ruas do bairro. Atualmente, as equipes executam a instalação das redes de drenagem pluvial, etapa que antecede a implantação das guias e sarjetas e, posteriormente, a pavimentação asfáltica. O investimento supera R$ 3,4 milhões e contempla as ruas Benedito Mário, Oliveira de Carvalho, Antonio Benedito Cândido e Dez, levando infraestrutura completa para um local que há anos aguardava pelas melhorias.

Ainda sobre obras em Palmeiras, no fim de junho, o prefeito assinou a ordem de serviço para a pavimentação da rua Antônio Binotti, no Jardim Belém. A intervenção contemplará 500 metros da via, com implantação de pavimento asfáltico, guias e sarjetas. O levantamento topográfico da área já foi iniciado, o prazo para início das obras é de 60 dias contados a partir da data de assinatura e os trabalhos devem ser concluídos ainda em 2026.

Segundo o secretário municipal de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel Oliveira, o planejamento adotado busca entregar soluções definitivas para os bairros atendidos. “Estamos executando obras completas, começando pela drenagem e preparação adequada do solo para garantir um pavimento de qualidade e durabilidade. O objetivo é entregar infraestrutura que transforme a realidade dos bairros, proporcionando mais segurança, mobilidade, valorização dos imóveis e qualidade de vida para a população. Esse conjunto de investimentos demonstra o compromisso da administração municipal em levar desenvolvimento para todas as regiões de Suzano”, disse.

A anfitriã do encontro desta terça-feira e moradora do bairro há 60 anos, Maria Montanha, destacou a importância desta obra. “Estou acompanhando com muita alegria as benfeitorias para nosso bairro. Temos muitas crianças aqui e tenho certeza que essas ações vão melhorar muito a vida da população que mora aqui”.

O vereador Josias Ferreira da Silva, o Josias Mineiro, também esteve na reunião e falou das ações que estão sendo realizadas. “É uma noite muito especial para mim, moro aqui há 40 anos, e agora temos essa obra já em andamento. Quero agradecer ao prefeito Pedro Ishi pelas ações que estão sendo realizadas aqui no bairro e vai melhorar a qualidade de vida da nossa população”.

Por sua vez, o prefeito Pedro Ishi afirmou que a sequência de obras na região sul mostra o compromisso da gestão em promover um desenvolvimento urbano planejado e atender demandas históricas da população. “Estamos avançando com obras importantes na região sul porque entendemos que investir em mobilidade e infraestrutura é investir na qualidade de vida das pessoas. Nós ainda vamos aumentar o patrulhamento com a GCM (Guarda Civil Municipal) e instalar uma câmera do Smart Suzano. Esse trabalho vem desde a gestão do ex-prefeito Rodrigo Ashiuchi e continuamos com esse legado de levar mais segurança e valorização aos bairros e proporcionar uma cidade cada vez mais preparada para o futuro”, finalizou o chefe do Executivo.

O encontro aínda contou com as presenças dos secretários municipais de Governo, Alex Santos, e de Comunicação Pública, Paulo Pavione.