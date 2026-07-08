Secretaria de Manutenção realiza mais de 35 mil ações de zeladoria em seis meses

A Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos de Suzano ultrapassou a marca de 35 mil ações realizadas apenas nos primeiros seis meses de 2026. O balanço de atendimentos aponta atividades de limpeza e conservação de vias e corpos d’água, que foram potencializadas pelo projeto “Suzano em Ação - Megamutirão de Zeladoria”.

Os números reforçam o compromisso da gestão com a cidade, o atendimento às demandas da população e a melhoria contínua dos espaços públicos. Entre os serviços mais recorrentes no período, destaca-se a limpeza nos bueiros, com 3.062 ações registradas, e nas feiras, praças, ruas, campos e prédios públicos, com 4.685 serviços, além de poda de árvores, totalizando 3.335 intervenções.

Para reforçar as ações de combate às cheias, foram retiradas 704 toneladas de resíduos retirados de valas e rios, 210 toneladas de bueiros e 7.231 toneladas de pontos viciados, em um esforço contínuo de prevenção ao transbordamento dos corpos d’água e melhorias na drenagem urbana.

O serviço de iluminação pública também teve destaque, com 7.159 atendimentos, contribuindo para mais segurança nos bairros. Já os atendimentos em próprios públicos somaram 1.151 ações no período. A limpeza de redes de drenagem foi registrada em 34 quilômetros, enquanto o nivelamento e o cascalhamento de vias em terra atingiu 164 quilômetros.

A cidade ainda contou com 456 trocas de tampas de bueiros, além de ações específicas como rebaixamento de guias (97), reposição de tampas de águas pluviais (20), reposição de grades articuladas (22) e outros serviços de apoio à infraestrutura urbana.

Megamutirão

A iniciativa de maior destaque desse período foi o projeto “Suzano em Ação - Megamutirão de Zeladoria”, lançado pela Prefeitura de Suzano em 23 de fevereiro, que se tornou uma grande força-tarefa composta por 200 trabalhadores e aproximadamente cem veículos e máquinas, para intensificar serviços de limpeza, manutenção e conservação urbana em todos os cantos da cidade.

Estruturada em quatro grandes grupos, a operação foi planejada para atender simultaneamente diferentes regiões, com frentes compostas por roçagem, caminhões basculantes, carrocerias, retroescavadeiras, equipes da Operação Tapa-Buraco, pintura e manutenção de iluminação pública.

Logo nos primeiros dias, se verificou, entre outros serviços, limpeza de ruas na Chácara Méa; limpeza de vala de drenagem na Fazenda Aya; roçagem e varrição no Miguel Badra; e retirada de resíduos irregularmente descartados no Parque Maria Helena, Vila Figueira, Vila Amorim, Vila Maria de Maggi, Vila Maluf, Jardim Márcia, Jardim Colorado, Jardim Luela e Jardim Cacique.

Por conta desta atuação, a Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços Urbanos registrou em março o recorde de limpeza de pontos viciados em Suzano na atual gestão, conduzida pelo prefeito Pedro Ishi desde janeiro de 2025. A pasta contabilizou, neste balanço, a remoção de 1.849 toneladas de resíduos destas áreas, um número quatro vezes maior do que a média mensal registrada ao longo de todo o ano passado e também nos dois primeiros meses de 2026.

Para o secretário Samuel Oliveira, o volume de ações realizadas no semestre demonstra o planejamento e a atuação eficiente da equipe. “Esses mais de 35 mil serviços são resultado de um trabalho diário, com equipes nas ruas, respondendo às demandas dos moradores e atuando com base em planejamento técnico. A cidade está em constante transformação, e nosso papel é garantir que ela esteja sempre limpa, segura e bem cuidada”, avaliou.

O prefeito Pedro Ishi também comentou os números, reforçando que os serviços de zeladoria são uma prioridade do governo. “O trabalho da Secretaria de Manutenção impacta diretamente na vida das pessoas. Estamos falando de serviços essenciais, que melhoram o dia a dia de quem vive na cidade. Quero parabenizar toda a equipe pelo empenho e pela dedicação, que tem mantido a cidade limpa e conservada”, declarou o chefe do Executivo.