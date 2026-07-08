Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
quarta 08 de julho de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 08/07/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Flagrante

Segurança Cidadã flagra despejo irregular de resíduos de siderúrgica no rio Jaguari

Ação conjunta da Guarda Civil Municipal, da Secretaria de Meio Ambiente e do Conseg Norte identificou indícios de crime ambiental em empresa localizada no Boa Vista

08 julho 2026 - 16h48Por de Suzano
Ação conjunta da Guarda Civil Municipal, da Secretaria de Meio Ambiente e do Conseg Norte identificou indícios de crime ambiental em empresa localizada no Boa VistaAção conjunta da Guarda Civil Municipal, da Secretaria de Meio Ambiente e do Conseg Norte identificou indícios de crime ambiental em empresa localizada no Boa Vista - (Foto: Mauricio Sordilli/Secop Suzano)

A Secretaria de Segurança Cidadã de Suzano identificou, na última terça-feira (07/07), um caso de crime ambiental em uma empresa instalada no bairro Cidade Boa Vista. A ocorrência foi registrada após denúncia encaminhada por integrantes do Conselho Comunitário de Segurança (Conseg) Norte, que relataram forte odor característico de amônia e suspeitas de irregularidades ambientais em um galpão localizado nas proximidades do rio Jaguari.

Equipes da Guarda Civil Municipal (GCM) se deslocaram até o endereço indicado e constataram a existência de uma empresa em funcionamento, onde verificaram intensa emissão de odor compatível com substâncias químicas e a presença de resíduos em condições aparentemente irregulares. Durante a fiscalização, também foram identificados equipamentos utilizados na atividade, que acabaram sendo apreendidos administrativamente em ação conjunta com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

Ainda durante a vistoria, os agentes identificaram indícios de que resíduos provenientes da atividade industrial estariam sendo descartados de forma irregular em direção ao rio Jaguari, situação que motivou a adoção imediata das providências legais pelos órgãos municipais. O local foi preservado para os trabalhos periciais e toda a ocorrência foi formalizada junto à Polícia Civil para aprofundamento das investigações.

As equipes constataram que a empresa realiza atividade de reciclagem de alumínio e que o funcionamento ocorre, em tese, sem o devido licenciamento ambiental. Também foram relatadas reclamações de moradores sobre o forte odor registrado na região. Uma perícia foi requisitada pela Polícia Civil para verificar a natureza das substâncias encontradas, as condições dos resíduos e eventual prática de crime ambiental previsto no artigo 54 da lei federal nº 9.605/1998. O caso segue sendo investigado pelo 2º Distrito Policial da cidade.

O secretário municipal de Segurança Cidadã, Francisco Balbino, elogiou a atuação conjunta entre poder público e população para a constatação do crime. "Assim que recebemos a denúncia do Conseg, nossas equipes atuaram de forma rápida e integrada para verificar a situação, preservar o local e encaminhar todas as informações às autoridades competentes. Esse trabalho com o conselho nos ajuda muito. A proteção do meio ambiente também faz parte da segurança da população, e qualquer indício de crime ambiental será tratado com o máximo rigor e responsabilidade pelos órgãos municipais", declarou ele, que esteve no local ao lado do comandante da GCM, Rodrigo Kanashiro.

 

Deixe seu Comentário

Leia Também

Assistência Social inaugura serviço de convivência para crianças e adolescentes na Fazenda Aya
Cidades

Assistência Social inaugura serviço de convivência para crianças e adolescentes na Fazenda Aya

Cultura abre inscrições para a 2ª edição do 'Festival de Talentos' de Palmeiras
Cidades

Cultura abre inscrições para a 2ª edição do 'Festival de Talentos' de Palmeiras

Patrulha Maria da Penha prende homem por tentativa de feminicídio no Miguel Badra
Cidades

Patrulha Maria da Penha prende homem por tentativa de feminicídio no Miguel Badra

Prefeito vistoria obras de pavimentação no Parque Alvorada
Cidades

Prefeito vistoria obras de pavimentação no Parque Alvorada

Meio Ambiente registra média mensal de 155 cães e gatos castrados no 1ª semestre
Cidades

Meio Ambiente registra média mensal de 155 cães e gatos castrados no 1ª semestre

Secretaria de Manutenção realiza mais de 35 mil ações de zeladoria em seis meses
Cidades

Secretaria de Manutenção realiza mais de 35 mil ações de zeladoria em seis meses