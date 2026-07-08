Segurança Cidadã flagra despejo irregular de resíduos de siderúrgica no rio Jaguari

A Secretaria de Segurança Cidadã de Suzano identificou, na última terça-feira (07/07), um caso de crime ambiental em uma empresa instalada no bairro Cidade Boa Vista. A ocorrência foi registrada após denúncia encaminhada por integrantes do Conselho Comunitário de Segurança (Conseg) Norte, que relataram forte odor característico de amônia e suspeitas de irregularidades ambientais em um galpão localizado nas proximidades do rio Jaguari.

Equipes da Guarda Civil Municipal (GCM) se deslocaram até o endereço indicado e constataram a existência de uma empresa em funcionamento, onde verificaram intensa emissão de odor compatível com substâncias químicas e a presença de resíduos em condições aparentemente irregulares. Durante a fiscalização, também foram identificados equipamentos utilizados na atividade, que acabaram sendo apreendidos administrativamente em ação conjunta com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

Ainda durante a vistoria, os agentes identificaram indícios de que resíduos provenientes da atividade industrial estariam sendo descartados de forma irregular em direção ao rio Jaguari, situação que motivou a adoção imediata das providências legais pelos órgãos municipais. O local foi preservado para os trabalhos periciais e toda a ocorrência foi formalizada junto à Polícia Civil para aprofundamento das investigações.

As equipes constataram que a empresa realiza atividade de reciclagem de alumínio e que o funcionamento ocorre, em tese, sem o devido licenciamento ambiental. Também foram relatadas reclamações de moradores sobre o forte odor registrado na região. Uma perícia foi requisitada pela Polícia Civil para verificar a natureza das substâncias encontradas, as condições dos resíduos e eventual prática de crime ambiental previsto no artigo 54 da lei federal nº 9.605/1998. O caso segue sendo investigado pelo 2º Distrito Policial da cidade.

O secretário municipal de Segurança Cidadã, Francisco Balbino, elogiou a atuação conjunta entre poder público e população para a constatação do crime. "Assim que recebemos a denúncia do Conseg, nossas equipes atuaram de forma rápida e integrada para verificar a situação, preservar o local e encaminhar todas as informações às autoridades competentes. Esse trabalho com o conselho nos ajuda muito. A proteção do meio ambiente também faz parte da segurança da população, e qualquer indício de crime ambiental será tratado com o máximo rigor e responsabilidade pelos órgãos municipais", declarou ele, que esteve no local ao lado do comandante da GCM, Rodrigo Kanashiro.