Mercadão contribui para o desenvolvimento econômico, diz sindicato

O Sindicato Rural de Suzano vê com bons olhos a implantação do Mercado Municipal na cidade. A informação foi passada ao DS pelo presidente da entidade, Ricardo Sato.

Na visão dele, o equipamento é importante para o desenvolvimento econômico da cidade, bem como um local, inclusive, para a promoção ao turismo de Suzano. “A população de toda a cidade, principalmente da região central terá uma nova área de entretenimento, gastronomia e compra”, disse Sato.

Para os produtores rurais o espaço é “apenas mais um local de comércio” na visão do presidente do sindicato. Isso porque “a vocação do produtor é produzir e não se dedicar à comercialização”.

Sato opina sobre o que é necessário para atender às expectativas da população. “Para poder atender às expectativas dos consumidores mais exigentes, o Mercado Municipal terá que ter qualidade e variedade de produtores”.

A expectativa da entidade, de acordo com o presidente, é a mesma da população. “Os benefícios do Mercado Municipal são indiretos, com a possibilidade de comercializar junto ao comerciante instalado”, finaliza.

O Mercado Municipal

Como informado pelo DS no último dia 16, a Prefeitura de Suzano iniciou o chamamento público para comerciantes interessados em trabalhar no Mercado Municipal.

Foram investidos R$ 457.818,52 por parte da Prefeitura, o prédio está concluído e deve ser entregue ainda neste ano. O Mercadão de Suzano estará localizado entre as ruas Konoe Endo e Nove de Julho, no Jardim Japão, ao lado do Largo da Feira.