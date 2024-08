Mercadão Municipal entra em fase final para ser inaugurado em Suzano

O Mercadão Municipal de Suzano está em fase final para ser inaugurado, de acordo com a Prefeitura da cidade. A entrega e a inauguração devem ser feitas ainda neste segundo semestre de 2024.

A administração explicou que as obras já foram concluídas, restando apenas o espaço lateral a ser finalizado. A área será uma praça de alimentação.

De acordo com a Prefeitura, o próximo passo é o processo de chamamento público para selecionar os empreendedores que utilizarão os boxes. Todo esse processo está previsto para acontecer ainda neste mês de agosto.

Ao todo, o Mercadão Municipal de Suzano disponibilizará 21 boxes, que serão distribuídos entre hortifruti, empório, mercearia, laticínio, café, pastelaria, rotisseria, doceria, tabacaria, sorveteria e outros.

A Prefeitura falou que o objetivo do prédio é ajudar no crescimento do comércio local. O ponto escolhido para a construção, que fica ao lado do Largo da Feira, foi estratégico para deixar as duas áreas interligadas. Atrações de entretenimento ao público presente nos locais devem acontecer.