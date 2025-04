Mercadão terá novidades e vai ganhar eventos culturais e workshops

Eventos culturais, workshops e projetos de sinalização prometem consolidar o Mercado Municipal de Suzano como uma referência cultural gastronômica e ponto turístico da cidade. O local foi inaugurado há três meses, e já tem seus 18 boxes alugados e um fluxo médio de 3 mil pessoas por mês.

No programa ‘DS Entrevistra’ da semana passada, Roberto Tavares, presidente da Associação dos Permissionários do Mercado Municipal, anunciou que o “Mercadão”, como é conhecido, foi incluído no plano cultural da Secretaria de Cultura da cidade, e passará a contar com músicas, exposições e teatro.

Outro destaque é a parceria da Secretaria de Trânsito da cidade, que trará sinalização para que os visitantes possam saber como chegar no local. “Nós estivemos em conversa com o secretário de trânsito solicitando uma comunicação das áreas mais distantes, para uma condução que siga até o Mercadão. Ele deu perspectivas positivas e ideias para que isso aconteça”, explicou o presidente.

Além disso, o local também terá uma série de workshops no mês de maio. “Provavelmente serão às terças-feiras, direto no Mercadão, uma vez por semana. A agenda não está pronta ainda, mas divulgaremos tudo em nossas redes sociais”, esclareceu.

Desenvolvimento

Também em entrevista exclusiva, o secretário de Desenvolvimento Econômico e Geração de Empregos de Suzano, Mauro Vaz, explica que o local é importante para o desenvolvimento econômico da cidade, já que todos os permissionários são cidadãos de Suzano. Além disso, se torna um importante equipamento para o turismo do município.

Estrategicamente pensado, a localização do Mercado Municipal, situado na rua Nove de Julho, 1.255 - Jardim Santa Helena, é um diferencial do equipamento. “Nós temos as feiras às quartas e sábados e um mercado próximo, a pessoa pode transitar entre os lugares. Foi colocado ali para que tenha fluxo de pessoas”, comentou. “O Mercado Municipal é algo que faz um registro da cidade, e passa a ser uma referência também, estamos em construção desse projeto. Automaticamente a Secretaria de Desenvolvimento dá o apoio necessário e os permissionários tocam para frente”, finalizou.

Mercadão

Com uma gastronomia variada e tradicional, o Mercado Municipal de Suzano busca, segundo o secretário e o presidente, consolidação para se tornar uma referência cultural do município.