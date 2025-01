Mercado Municipal abre as portas à população e inicia atendimentos

Um sonho que virou realidade. O Mercado Municipal de Suzano iniciou neste abriu as portas à população neste sábado (18). O equipamento está instalado ao lado Largo da Feira, entre as ruas Konoe Endo e Nove de Julho, no Jardim Japão. Inicialmente, o espaço conta com nove boxes.

A movimentação no primeiro dia de funcionamento foi grande. De acordo com o prefeito de Suzano, Pedro Ishi (PL), que visitou o local, há propostas de mais cinco lojas e a possibilidade de haver mais quatro vagas. "O espaço ficou muito bacana e no primeiro dia houve um movimento grande", disse o prefeito.

O edital para o chamamento público com o objetivo de receber propostas para a ocupação foi prorrogado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego. Os envelopes serão recebidos até 10 de fevereiro, às 16 horas, no Centro Unificado de Serviços (Centrus) da região central, que fica na Avenida Paulo Portela, 210.

O primeiro chamamento público foi realizado em outubro de 2024. Entre os critérios exigidos para o credenciamento de empresas, estão o plano de negócio, o projeto arquitetônico e a capacidade técnica. Quem melhor atender os critérios será selecionado.

Segundo o chefe do Executivo suzanense, o equipamento conta um pouco da história do município e servirá como uma extensão da feira. "Quando vamos para uma cidade, um dos primeiros lugares que queremos conhecer é o Mercadão. Suzano tem a grata satisfação de ter o seu".

"Uma das nossas propostas é ter essa comunicação de espaço livre entre a feira e o Mercadão. Vai funcionar todos os dias e quem estiver na feira ou na região central vai acessá-lo com facilidade", completou o prefeito.

O Mercadão chega com um propósito maior que apenas ser um Mercado Municipal. Pelo menos é o que define o secretário de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, Mauro Vaz. Para ele, o equipamento também servirá como um espaço de interação. "Não é um só Mercado Municipal. É um espaço de interação. As pessoas vão vir, interagir e trazer amigos. É um ponto gastronômico da cidade, que futuramente será um espaço turístico de Suzano", classificou o secretário.



A fala do secretário é acompanhada por comerciantes que trabalham no espaço. Um dia antes da abertura oficial, o DS conversou com lojistas. Para Thayná Concenzo, de 27 anos, o espaço é inovador e trará visitantes da cidade. Ela comandará uma lanchonete com especiarias árabes. “Será algo bom para nós e inovador para a cidade. Economicamente será importante no sentido de trazer mais pessoas para a cidade. A expectativa é alta e de que seja um sucesso”, disse a comerciante.



Alex Silva Reis, de 37 anos, corria para fazer os últimos ajustes de sua loja, que vai oferecer milk shake, donuts e salgados. “Vamos fazer o melhor”, diz ele. Ele destacou as opções variadas à disposição do público. “Vai expandir bastante. Terá diversas opções. Esperamos que supere as expectativas”, afirmou.

O presidente da Associação dos Permissionários do Mercado Municipal de Suzano, Roberto Tavares, de 57 anos, o equipamento é um sonho do município. Para ele, o espaço será uma vitrine da gastronomia de Suzano. “É um sonho da cidade e todos nós da gastronomia de Suzano. Será a vitrine da gastronomia da cidade. Um lugar centralizado onde você tem os produtos e a gastronomia da cidade representados”, resumiu Tavares.



De acordo com a Prefeitura de Suzano, o espaço funcionará nos seguintes horários: Às terças, quintas e sextas-feiras, os boxes funcionarão das 8 às 20 horas; às quartas-feiras, das 8 às 21 horas; aos sábados, das 8 às 16 horas, com a Praça de Alimentação operando até as 20 horas; e, aos domingos, das 8 às 13 horas. Inicialmente, o Mercado Municipal não funcionará às segundas-feiras.



Nas quartas-feiras, o funcionamento será estendido para as 21 horas em razão das atividades do Largo da Feira, ao lado do Mercadão, que também vão até esse horário. Aos sábados, o espaço atuará até as 16 horas – duas horas além do horário final de operação da feira livre, que nessas datas encerra as atividades às 14 horas.