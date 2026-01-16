Envie seu vídeo(11) 4745-6900
sexta 16 de janeiro de 2026

Jornal Diário de Suzano - 16/01/2026
Mercado Municipal de Suzano celebra 1 ano como referência gastronômica e ponto de encontro da cidade

Espaço se consolida como referência em gastronomia, produtos diferenciados e convivência no município

16 janeiro 2026 - 22h05Por de Suzano
Mercado Municipal de Suzano celebra 1 ano como referência gastronômica e ponto de encontro da cidadeMercado Municipal de Suzano celebra 1 ano como referência gastronômica e ponto de encontro da cidade - (Foto: Divulgação/ Associação dos Comerciantes do Me)

A Associação dos Comerciantes do Mercado Municipal de Suzano celebra, neste domingo (18/01), um ano de funcionamento do Mercadão, marcando uma trajetória pautada por encontros, sabores e fortalecimento do comércio local. Desde a sua inauguração, o espaço se consolidou como um importante ponto de convivência da cidade, reunindo gastronomia variada, produtos diferenciados e experiências culturais em um ambiente acolhedor e acessível à população.

O empreendimento abriga restaurantes, empórios, floricultura e lojas especializadas, oferecendo opções que vão do almoço do dia a dia a produtos exclusivos e diferenciados. Ao longo desse primeiro ano, o Mercadão também se destacou pela realização de eventos culturais e pela música ao vivo às sextas-feiras, reforçando sua proposta de ser mais do que um local de compras e se firmando como um ponto de encontro das famílias suzanenses.

Durante esse período, o Mercado Municipal de Suzano recebeu mais de seis mil visitantes por mês, contribuindo para o fortalecimento da economia local e promovendo a interação entre comerciantes, moradores e visitantes de diferentes regiões da cidade. A diversidade gastronômica e a convivência entre culturas e sabores transformaram o espaço em um símbolo de revitalização urbana e valorização da identidade local.

No Mercadão, o público encontra uma ampla variedade de pratos e produtos que refletem a diversidade gastronômica do espaço. Entre os destaques estão o churrasco do O Caudilho Parrilla, as massas artesanais da Casa Unto, os sabores do Mexicali, os pastéis do Divino Pastéis, o Quintal do Shawarma, o Seafood, com culinária japonesa, além das opções do Do Uziel, do Cantinho Português e do Axé Bahia, restaurante de culinária nordestina. Para quem busca doces e lembranças gastronômicas, a Guloseimas Tilly também integra o mix de lojas.

O Mercadão reúne ainda empórios e estabelecimentos especializados, como o Emporium do Oriente, com produtos orientais, o Empório Nordestino Santo Antônio, o ChaVita, além da Casa das Flores. O conjunto foi recentemente ampliado com a chegada do Empório Di Rialto, que trouxe ao Mercadão uma curadoria de produtos exclusivos, como queijos especiais do Brasil e do exterior, frios fatiados na hora, azeites, cachaças premium, licores, destilados importados, antepastos e outros itens selecionados.

Para o presidente da Associação dos Comerciantes do Mercado Municipal de Suzano, Roberto Tavares, a data representa um momento de orgulho e gratidão. “Completar um ano de Mercadão é celebrar o trabalho coletivo, a confiança dos comerciantes e a resposta positiva da população. O espaço nasceu com a proposta de ser um ponto de encontro e, hoje, faz parte da rotina e da história da cidade”, afirma.

