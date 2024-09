Mercado pet triplica no Alto Tietê, aponta pesquisa

Em sete anos, o mercado pet deu um salto de 149% no Alto Tietê impulsionado pela abertura de pequenos negócios voltados para o comércio de produtos, de banho e tosa, além de hospedagens para animais domésticos. Segundo levantamento do Sebrae-SP, produzido a partir de dados da Receita Federal, em dezembro 2018, as oito cidades da área de abrangência do Escritório Regional do Alto Tietê contavam com 763 empreendimentos pet e atingiu 1.901 estabelecimentos em março deste ano.

“O número de famílias que possuem cães e gatos tem aumentado a cada ano, assim como a disposição em investir na alimentação, saúde e bem-estar dos animais. A pesquisa do Sebrae-SP é o retrato do potencial deste nicho e mostra, por exemplo, que a maioria dos consumidores gasta entre R$ 101,00 a R$ 300,00 mensalmente em pet shops”, ressaltou a gerente regional do Sebrae-SP, Gilvanda Figueirôa.

No Estado, no período analisado, foram abertos 65.090 pequenos negócios do segmento, sendo que a maior parte é comandada por Microempreendedores Individuais (MEIs) - 36.084 ou 55% -, seguida por Microempresas (26.350 ou 41%) e Empresa de Pequeno Porte (2.656 ou 4%). O perfil dos donos de pets mostra que 76% possuem cachorros e 35% têm gatos. Já 67% dos tutores realizam compras a cada quinze dias ou mensalmente.

O levantamento revela, ainda, que os pequenos negócios estão na preferência dos consumidores, sendo que 66% dos entrevistados preferem comprar medicamentos e suplementos nesses locais, tendência que é seguida por 61% dos tutores que adquirem os alimentos e 58% que compram os acessórios dos animais.