Mini terminal de vans e ônibus deve ser concluído em junho

O mini terminal de ônibus que ficará nas proximidades do Suzano Shopping está em fase final de obras. O equipamento, que está sendo feito pelo centro de compras em conjunto com o Poupatempo, tem previsão de inauguração para 24 de junho.

De acordo com a assessoria do Suzano Shopping, o local terá espaço para quatro vans estacionadas ao mesmo tempo, além de uma ampla cobertura para proteção de sol e chuva.

A Prefeitura de Suzano informou que a Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana realizará o remanejamento das linhas das vans que atendem a avenida Armando Sales de Oliveira. A decisão visa o atendimento do local do mini terminal.

De acordo com a Administração Municipal, a demanda do mini terminal deve ser alta em razão da presença do Poupatempo, que agora terá uma entrada na parte externa do Suzano Shopping.

De acordo com a assessoria do centro de compras, o mini terminal “será um novo espaço público de qualidade para a população”. O Suzano Shopping explica que o ambiente irá abrigar os usuários do transporte público de maneira mais confortável, além de ajudar as vans a pararem em locais adequados e não mais no meio da avenida.

Ainda segundo o Suzano Shopping, o mini terminal faz parte de uma praça, “que contará com um paisagismo e área livre para uso da população, em conjunto com o novo Poupatempo”.