Ministério da Saúde visita Suzano para validar boas práticas contra HIV e hepatite B

A Prefeitura de Suzano deu as boas-vindas nesta quarta-feira (05/06), no Cineteatro Wilma Bentivegna, no centro, a quatro técnicos do Ministério da Saúde que estão na cidade para validarem as boas práticas desenvolvidas pela administração municipal no combate à transmissão vertical (da mãe para o bebê) do HIV e da hepatite viral B. A visita, que foi intermediada pela Secretaria de Estado da Saúde, atende a um pleito da coordenação municipal de Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), HIV e hepatites virais (HV), que pretende receber o selo de qualidade do governo federal por conta do atendimento que é proporcionado à população. O prefeito Rodrigo Ashiuchi e gestores da Secretaria Municipal de Saúde, conduzida pelo titular da pasta, Diego Ferreira, cumprimentaram os presentes durante a abertura das atividades.

A representação do ministério é formada por integrantes da Equipe Nacional de Validação, que são associados aos quatro eixos de atuação considerados para a certificação das boas práticas do serviço solicitado. O grupo que ficará em Suzano até o fim desta semana é composto pela enfermeira Liza Rosso, do eixo de Vigilância; pela bióloga Amanda Moraes, do eixo de Diagnóstico e Qualidade; pelo gestor público Nilton Gomes, do eixo de Direitos Humanos; e Dessana Melo, do eixo de Programas e Serviços. Por parte da Secretaria de Estado de Saúde estiveram presentes a médica do Programa de Hepatites, Juliana Yamashiro; a técnica do Programa de Imunização, Andréa Torres; a enfermeira do Programa Estadual de Hepatites Virais, Cláudia Tomasso; a psicóloga do Programa Estadual de HIV/Aids de São Paulo, Marisa Shimizu; e a interlocutora do Grupo de Vigilância Epidemiológica (GVE) da regional de Mogi das Cruzes, Mika Kuno.

Para que fosse viabilizada a visita, o setor especializado de Suzano preparou um relatório sobre as atividades realizadas no Serviço de Atendimento Especial/Centro de Testagem e Aconselhamento (SAE/CTA), que incluem a prevenção das ISTs, a testagem rápida, o acompanhamento das gestantes que vivem com HIV e crianças expostas ao HIV, bem como o atendimento das gestantes, puérperas e crianças na rede de saúde do município. Este material foi analisado pela Comissão Estadual de Validação e pela Comissão Nacional de Validação, que consideraram a cidade apta a ser candidata a receber a visita técnica do Ministério da Saúde, tendo em vista a validação do processo de certificação.

A coordenadora do programa municipal IST/HIV e Hepatites Virais de Suzano, Micheli Aparecida de Paula Santos Rosa, afirmou que o selo representará um importante reconhecimento do trabalho voltado à prevenção da transmissão vertical desses agravos. “Sabemos da qualidade da nossa equipe e da relevância de nossa atuação, para boas práticas voltadas à redução e eliminação da transmissão vertical do HIV, sífilis e da hepatite B, que são totalmente evitáveis”, declarou a coordenadora.

O secretário Diego Ferreira lembrou do cuidado que é proporcionado aos munícipes pelas ações deste serviço específico. “Oferecemos o tratamento oportuno para todas as pessoas diagnosticadas com HIV e hepatites virais, visando interromper a cadeia de transmissão, principalmente a vertical, e reduzir a morbidade e mortalidade por essas doenças. Buscamos entender de que maneira podemos promover campanhas de orientação e disponibilizar métodos contraceptivos nas unidades de saúde, para que possamos fortalecer o trabalho do SAE/CTA e ajudar a nossa população”, frisou o titular da pasta da Saúde.

Por sua vez, o prefeito Rodrigo Ashiuchi destacou a integração dos três entes da federação nesta atividade, que busca a melhoria da qualidade de vida dos suzanenses. “Estamos trabalhando em conjunto para a valorização deste trabalho fundamental, que é o combate à transmissão vertical do HIV e das hepatites virais. Queremos agradecer a participação das equipes do Governo do Estado e do governo federal neste processo, que pode resultar em duas certificações para o nosso município”, ressaltou o chefe do Executivo municipal.

Por parte da Secretaria Municipal de Saúde, também marcaram presença a diretora jurídica, Tânia Mara Porfírio; a diretora de Vigilância em Saúde, Maria Cristina Perin; a diretora de Administração e Obras, Margarida Mendes; o diretor de Atenção Especializada, André Moraes; a coordenadora da Atenção Básica, Regislaine Gonçalves; e a coordenadora da Rede Cegonha, Alcione Sena.