MIT em Suzano amplia atratividade regional e fortalece economia, diz Ciesp

O Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp) comemorou o reconhecimento de Suzano como Município de Interesse Político, através da aprovação do Projeto de Lei 819/2025 pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp). Para a associação, a conquista amplia a atratividade regional e gera reflexos positivos para a economia, em especial para o setor industrial.

O diretor regional do Ciesp Alto Tietê, José Francisco Caseiro, ressaltou a importância do reconhecimento para o desenvolvimento da cidade. “Todas as iniciativas que contribuam para aumentar a atratividade regional são bem-vindas, pois significam novos investimentos, geração de renda, fortalecimento do consumo e impactos positivos tanto para a produção industrial quanto para o comércio local”, afirmou.

Esse novo título abre portas para aplicação financeira em infraestrutura turística, capacitação profissional e promoção cultural. Fatores estes que reforçam o ambiente de negócios, fortalecem áreas como o entorno do Mercado Municipal e incentivam o surgimento de novos empreendimentos.

Além disso, na área de abrangência da diretoria regional do Ciesp, Suzano passa a integrar o seleto grupo de destinos turísticos do Estado de São Paulo, ao lado de Guararema, Mogi das Cruzes e Poá, incluindo também a Estância Turística de Salesópolis. O reconhecimento eleva a relevância do município e valoriza as potencialidades do Alto Tietê, região marcada por belezas naturais e um rico patrimônio histórico e cultural.

