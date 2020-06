Mitutoyo anuncia fechamento de fábrica em Suzano

A Mitutoyo anunciou, por meio de comunicado, o encerramento de sua fábrica no Brasil a partir de outubro. A unidade está em Suzano na Rodovia Índio-Tibiriçá, Vila Sol Nascente, e foi fundada na década de 1970.

A empresa iniciou suas atividades no Brasil produzindo instrumentos de medição como paquímetros mecânicos e digitais até máquinas de medir por coordenadas em 1° de maio de 1974. A fábrica, a primeira fora do território japonês, sediada em Suzano, possui 16.000m² de construção em um terreno de 120.000m².

Criada como Mitutoyo Importação e Exportação de Instrumentos de Precisão Ltda a razão social da empresa mudou para Mitutoyo do Brasil Indústria e Comércio Ltda permanecendo até abril de 1998 quando passou para nova denominação, Mitutoyo Sul Americana Ltda, assumindo a responsabilidade pelo atendimento do mercado em toda América do Sul.

A Mitutoyo desenvolve e fabrica instrumentos e equipamentos de medição de alta tecnologia e exatidão, possuindo mais de 5.000 produtos, segmentados em 8 famílias específicas: Instrumentos Manuais e Gerenciamento de Dados, Sensores Eletrônicos, Escalas Lineares, Equipamentos Ópticos, Equipamentos de Medição por Processamento de Imagens, Medição de Forma, Ensaio de Dureza e Máquinas de Medição por Coordenadas e softwares de medição 3D.

É uma empresa tradicional em Suzano. O DS ainda apura o número de trabalhadores que atua na empresa.

Veja o comunicado da empresa assinado pelo presidente Ken Sasaki:

“Estimados clientes e parceiros,

Quero agradecer por seu apoio contínuo aos produtos Mitutoyo e nossas operações no Brasil. Devido aos esforços globais para melhorar a eficiência da produção e fortalecer nossos negócios no geral, nossa fábrica do Brasil cessará a produção e será encerrada no final de outubro de 2020. As equipes de Vendas e Serviços da Mitutoyo Brasil continuarão as operações no mesmo local, em Suzano/SP. Como resultado dessas ações, fortaleceremos o suporte técnico aos produtos e nossa capacidade de Engenharia de Soluções. Peço seu contínuo apoio e suporte às operações da Mitutoyo no Brasil.”