Cidades

Mobilização popular marca inauguração da Oficina da Cidade

Evento realizado em Suzano contou com a presença de várias autoridades, como o deputado federal Alencar Santana

12 novembro 2025 - 16h47Por De suzano
Oficina da Cidade foi aberta oficialmente em SuzanoOficina da Cidade foi aberta oficialmente em Suzano - (Foto: Divulgação)

Suzano foi palco de mobilização na noite da última sexta-feira (07/11) com a inauguração da sede da Oficina da Cidade, um espaço para o debate de ideias e trocas de informações sobre a participação popular na gestão pública. 

O evento contou com a presença de várias lideranças comunitárias, dirigentes sindicais e representantes de movimentos populares.

O evento teve casa lotada para acompanhar a inauguração do espaço. A cerimônia foi comandada pelo ex-prefeito de Suzano e ex-deputado estadual Marcelo Candido, um dos coordenadores da Oficina da Cidade. Também estiveram presentes o deputado federal Alencar Santana (PT-SP) e o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Sorocaba e Região (SMetal), Leandro Soares, dentre outros.

“Uma oficina está associada ao conserto, de consertar as coisas, mas também de concerto, no sentido de unir as pessoas”, comentou Candido.

Ele destacou que atualmente os debates em torno de políticas públicas estão muito concentrados na internet e que a Oficina da Cidade cria um novo ambiente para essas discussões. “A ideia é que esse seja um espaço para a ação presencial, em que as pessoas possam se encontrar e não fiquem apenas nas redes sociais”.

Santana elogiou a iniciativa e afirmou que Suzano e o Alto Tietê dão um passo importante para a discussão dos problemas da sociedade. “Este é um espaço de grande importância para a valorização dos movimentos sociais e da participação popular”

A Oficina da Cidade atua em parceria com o movimento Somos+, que surgiu em Sorocaba e hoje está presente em mais de 100 cidades do Estado de São Paulo. Leandro Soares é um de seus idealizadores e falou sobre a importância do novo espaço de debates em Suzano. “Ele está em uma região acessível, permitindo que os companheiros e companheiras possam fazer a luta, a resistência; E assim construir e fortalecer suas bandeiras”.  

Entre as atividades que serão realizadas estão cursos em diversos segmentos para a formação de novas lideranças da comunidade. “A gente não faz a vida da gente de forma individual, mas sim coletivamente”, completa Candido.

