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Jornal Diário de Suzano - 10/06/2026
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Cidades

Procon orienta consumidores sobre compras para o Dia dos Namorados

Recomendação é pesquisar lojas e sites confiáveis, fazer comparações de preços para não ser enganado por falsas ofertas e se atentar às condições de pagamento

10 junho 2026 - 17h02Por De Suzano
O Procon de Suzano alerta os consumidores a ficarem atentos no momento das compras para o Dia dos Namorados, celebrado nesta sexta-feiraO Procon de Suzano alerta os consumidores a ficarem atentos no momento das compras para o Dia dos Namorados, celebrado nesta sexta-feira - (Foto: Mauricio Sordilli/Secop Suzano)

O Procon de Suzano alerta os consumidores a ficarem atentos no momento das compras para o Dia dos Namorados, celebrado nesta sexta-feira (12/06). O objetivo é reforçar os cuidados que devem ser tomados para se evitar golpes e prejuízos com ofertas falsas, especialmente no ambiente virtual.

Para tanto, o órgão municipal reforça que a pesquisa é fundamental e pode ser feita por meio da internet, a partir de ferramentas que não apenas mostrem preços como também a evolução em períodos anteriores. 

A recomendação é para os consumidores se atentarem à busca pelos canais on-line, verificando a procedência do site e certificando-se de que a empresa existe, se tem endereço físico e canal de relacionamento com o consumidor. 

“Para não cair em armadilhas, ao acessar o endereço eletrônico, verifique se aparece um cadeado no canto esquerdo da barra de busca. Uma outra dica é consultar se o nome da empresa está na lista do Procon-SP de links que devem ser evitados e também sua classificação no ‘Reclame Aqui’, explicou a diretora do Procon de Suzano, Daniela Itice.

Ela destaca que outra orientação importante é sobre as condições de pagamento. Atualmente, são oferecidas opções à vista, para parcelamento no cartão de crédito ou no boleto bancário, mas a recomendação é para que o valor seja liquidado o quanto antes. 

“Muitas lojas oferecem bons descontos para o pagamento à vista e o preço costuma ser menor em relação ao valor total financiado. Caso o consumidor ainda opte pelo parcelamento, tem que verificar a taxa de juros estabelecida no contrato e encargos fiscais para não ser surpreendido”, acrescentou a diretora.

O Procon ainda lembra que, ao passar as comemorações, caso seja necessário realizar a troca do produto nas lojas físicas, o estabelecimento não é obrigado a trocar os produtos sem defeitos, somente se apresentar esta opção ao consumidor previamente. O mesmo vale para trocas por motivo de cor, tamanho ou gosto. Nesses casos, o fornecedor pode colocar condições que devem ser informadas de maneira clara e por escrito. Já no caso das compras virtuais, o consumidor tem direito de troca em até sete dias.

Para denúncias ou esclarecimento de dúvidas, os cidadãos podem entrar em contato com o Procon de Suzano, que funciona na rua Baruel, 126, no centro, de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. O órgão também atende pelo número (11) 4744-7322.

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