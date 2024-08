Monteiro Lobato e Vinícius de Moraes eram donos de terras em Suzano

Desde sua emancipação, em 1948, Suzano carrega diversas histórias curiosas. Uma delas envolve dois grandes nomes da cultura brasileira: o escritor Monteiro Lobato e o compositor Vinícius de Moraes.

Ambos eram donos de propriedades em Suzano, na Vila Urupês. A informação foi dada pelo jornalista Douglas Pires, em seu canal do Youtube, o “Canal Douglas Pires”.

Monteiro Lobato, inclusive, influenciou no nome de algumas ruas e bairros da cidade, como por exemplo, o nome da sua primeira obra: “Urupês”, que inspirou o nome do bairro. Jeca Tatu é o principal personagem da obra e é também o nome de uma das ruas da localidade.

Outro livro de sucesso de Lobato é “A Casa do Gato Cinzento”., que também leva o nome de uma rua do bairro: a Rua Gato Cinzento. “Desde pequeno, sempre questionei o motivo da rua se chamar Gato Cinzento”, disse o jornalista, em seu vídeo no Youtube. A principal obra do escritor foi “Sítio do Picapau Amarelo”. Uma das personagens da obra era a Dona Benta. Curiosamente, na região norte da cidade, fica o bairro Jardim Dona Benta.

Para confirmar as informações, o jornalista consultou o administrador das obras do escritor, Álvaro Gomes. Ele confirmou que Monteiro Lobato foi proprietário de algumas terras na Vila Urupês na década de 1930.

Vinícius de Moraes

Um dos maiores compositores da história do Brasil, Vinícius de Moraes, também tinha uma ligação importante com Suzano.

O poeta também era proprietário de terras no mesmo bairro. A descoberta veio através de um amigo, o advogado Eduardo Mathias.

“Ele estava atendendo um caso de direito imobiliário e teve acesso à certidão de transcrição da área”, explicou Pires. O jornalista teve acesso ao documento, que foi obtido no cartório de Mogi das Cruzes, uma vez que, na época, Suzano era um distrito do município vizinho. “Em sua origem, a Vila Urupês era dividida somente em duas transcrições: uma parte pertencia a Monteiro Lobato e outra a Vinícius de Moraes. Lobato teria adquirido sua parte. Já a parte do compositor foi herdada”, explicou Douglas Pires.

Eleições municipais

No clima das eleições municipais, marcadas para o dia 6 de outubro, o jornalista planeja produzir um conteúdo sobre o primeiro pleito da história da cidade. “Vou contar os bastidores da época e os desafios”.

Canal Douglas Pires

O Canal Douglas Pires conta com mais de 4,5 mil inscritos e surgiu com o propósito de contar histórias e curiosidades de Suzano. “Aquelas pessoas tiveram interesse em se inscrever. São muitos suzanenses. Gosto muito de fazer. Pesquiso coisas, converso com inscritos e vejo acervo de jornais que me pautam muita coisa”, finalizou.