Moriconi apresenta a exposição 'O Mito da Criação'

O Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi está recebendo a exposição “O Mito da Criação”, realizada por meio da lei complementar nº 195/2022, a Lei Paulo Gustavo de Incentivo à Cultura. Com curadoria de Gabriela Rocha, conhecida como Mirtilo, artista visual, professora de desenho, produtora cultural e mãe solo, a mostra se inspira em sua vivência pessoal para abordar de maneira profunda os desafios e as complexidades da maternidade.

Com uma proposta que convida à reflexão, a exposição aborda a sacralidade da maternidade, evidenciando as dificuldades enfrentadas, especialmente por mulheres periféricas, que precisam equilibrar a vida profissional, as responsabilidades domésticas e a criação de seus filhos. Ao longo da mostra, o público será conduzido por uma jornada visual que destaca Padme, filha da artista e uma das figuras centrais do projeto, além das lutas e forças que moldam a vivência de mães em contextos vulneráveis, revelando tanto a beleza quanto os desafios diários dessa realidade.

Além das 27 obras de Mirtilo, a exposição contará com 16 fotografias de Andréia Castilho, conhecida como Andy Caslou, fotógrafa e mãe. A artista, por meio de suas imagens, busca promover um olhar sensível e realista sobre a maternidade e suas múltiplas dimensões. A visitação é gratuita e pode ser feita de segunda a sexta-feira, das 9 às 19 horas, até 10 de janeiro (sexta-feira). O Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi está localizado na rua Benjamin Constant, 682, na área central de Suzano. A classificação é a partir de 14 anos. Para o secretário municipal de Cultura, José Luiz Spitti, a exposição aborda um tema importante e atual.