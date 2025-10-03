Moriconi recebe 'Salão de Artes Plásticas de Suzano' a partir desta sexta-feira

O Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi (rua Benjamin Constant, 682 - Centro), em seu Espaço de Artes Antônio Palomares, receberá o “Salão de Artes Plásticas de Suzano 2025 - Edição Alto Tietê” a partir desta sexta-feira (03/10). A cerimônia de abertura do evento, que está sendo organizado pela Secretaria Municipal de Cultura, acontecerá às 18 horas e o anúncio dos artistas premiados ocorrerá uma hora depois.

Até 31 de outubro, de segunda a sexta, entre 9 e 17 horas, ficarão expostas neste local as 60 obras que foram selecionadas dentre as 91 inscritas, com 30 trabalhos de artistas de Suzano, 16 de Mogi das Cruzes, quatro de Ferraz de Vasconcelos, três de Guarulhos, três de Poá, três de Itaquaquecetuba e um de Guararema. As produções se relacionam a diferentes estilos, incluindo pintura, escultura, fotografia, gravura, objeto e ilustração.

Conforme foi publicado em edital, a iniciativa garantirá um total de R$ 21 mil em premiações. O artista cuja produção de maior destaque, conforme os critérios avaliados pela Comissão de Seleção, receberá R$ 6 mil; o segundo melhor ganhará R$ 5 mil; e o 3° lugar ficará com R$ 4 mil. Os dois selecionados na categoria “Menção Honrosa”, para artistas exclusivamente de Suzano, receberão R$ 3 mil cada.

A exposição das obras premiadas e todas as demais que poderão ser apreciadas pelo público representam a etapa final de um processo que começou no último mês de julho, quando foi tornado público o regulamento que abriu oportunidade para que todos os artistas plásticos da região pudessem apresentar seus trabalhos. As produções que foram cadastradas foram avaliadas quanto à qualidade técnica, à originalidade e à relevância artística.

O objetivo da iniciativa é incentivar e divulgar a produção cultural dos artistas plásticos contemporâneos, não só de Suzano como de todo o Alto Tietê, além de fomentar a produção artística e formação de público para as artes visuais.

A coordenadora de Artes Plástica da Secretaria Municipal de Cultura, Aline Baliberdin, afirmou que a exposição das obras será um evento bastante atrativo na cidade. “O Salão de Artes Plásticas de Suzano promete movimentar o cenário das artes visuais, reconhecendo o trabalho que é feito na nossa região e gerando interesse do público pela produção visual de artistas contemporâneos”, declarou a coordenadora.

O secretário municipal de Cultura, José Luiz Spitti, destacou que a iniciativa representa uma grande oportunidade de valorização deste segmento. “Tivemos um período longo de inscrições para que o maior número possível de artistas pudesse participar desse processo. Depois, foi analisado cuidadosamente cada trabalho, para que fossem trazidos para a mostra um conjunto de obras que encantarão o público. Todos estão convidados para esse grande evento”, ressaltou.