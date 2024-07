Morre João Pedro, ex-presidente da Câmara de Suzano

O ex-presidente da Câmara Municipal de Suzano, João Pedro de Oliveira, morreu na manhã desta sexta-feira (19). A causa da morte e a idade de João não foram reveladas.



A Câmara Municipal de Suzano comunicou o falecimento do ex-presidente. O velório está sendo realizado no Palácio Deputado José de Souza Cândido, sede do Legislativo suzanense.



O sepultamento está programado para ocorrer às 17 horas no Cemitério Municipal São João Batista, localizado no bairro Raffo.



João Pedro de Oliveira deixa a esposa, Fernanda, e as filhas, Gabriela e Luany.



Carreira



João Pedro de Oliveira atuou como vereador durante a nona legislatura, de 1º de fevereiro de 1983 a 31 de dezembro de 1988, sendo eleito com 671 votos. Seu mandato como presidente da Câmara de Suzano se estendeu de 1º de fevereiro de 1985 a 31 de janeiro de 1987, período em que desempenhou papel fundamental no desenvolvimento legislativo da cidade.



Além de sua trajetória política, João Pedro era conhecido por seu comprometimento com a comunidade suzanense e por seu caráter íntegro e dedicado. Deixou um legado significativo e será lembrado por todos aqueles que tiveram o privilégio de conhecê-lo e trabalhar ao seu lado.