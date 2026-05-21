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Jornal Diário de Suzano - 21/05/2026
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Cidades

Mortes no trânsito aumentam 63,6% em abril no Alto Tietê

No acumulado do ano, o aumento foi de 5,17%; vítimas são, em maioria, homens, motociclistas entre 20 e 24 anos

21 maio 2026 - 18h05Por Laura Barcelos - Da Reportagem Local
- (Foto: Arquivo/Agência Brasil)

As mortes no trânsito no Alto Tietê aumentaram 63,63% em abril deste ano em comparação com o mesmo período de 2025, passando de 11 para 18 ocorrências. Já no acumulado entre janeiro e abril, os óbitos saltaram de 58 para 61, aumento de 5,17%. Os dados são do Sistema de Informações Gerenciais de Acidentes de Trânsito do Estado de São Paulo (Infosiga) e revelam que, em sua maioria, as vítimas são homens, motociclistas entre 20 e 34 anos.

Em abril, Mogi das Cruzes e Arujá apresentaram aumento nas ocorrências de mortes no trânsito. Mogi passou de nenhum óbito registrado em abril de 2025 para dez neste ano. Já Arujá saiu de zero para uma ocorrência no período.

Na contramão, Poá e Guararema zeraram os registros após contabilizarem uma morte cada em abril do ano passado, o que representa queda de 100%. Suzano também apresentou redução expressiva, passando de três óbitos em abril de 2025 para um em 2026, redução de 66,66%.

Itaquaquecetuba, Ferraz de Vasconcelos e Biritiba Mirim mantiveram estabilidade nos números em relação ao ano anterior. Itaquá registrou quatro ocorrências em ambos os períodos, enquanto Ferraz e Biritiba tiveram um óbito cada nos dois anos analisados. Já Santa Isabel e Salesópolis não contabilizaram mortes no trânsito.

Acumulado do ano
 

No acumulado do ano, Guararema registrou o maior aumento percentual, de 100%, seguida por Arujá (50%), Santa Isabel (50%), Ferraz (33,33%), e Suzano (28,27%).

Já Biritiba teve a maior queda, de 50%. Em seguida está Itaquá (9%) e Mogi (4%).

As cidades de Poá e Salesópolis mantiveram o mesmo número de casos.

Perfil das vítimas

Segundo o levantamento realizado pelo DS, os dados mostram que a maioria das vítimas fatais no trânsito é formada por homens, que representam 78% dos 61 óbitos registrados. Os motociclistas aparecem como o grupo mais atingido, concentrando 49,18% das mortes. Já a faixa etária entre 20 e 34 anos reúne o maior número de vítimas, correspondendo a 36,06% do total. O estudo também aponta que os sábados foram os dias mais violentos no trânsito, com 24,59% das mortes contabilizadas.

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