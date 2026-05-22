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Jornal Diário de Suzano - 22/05/2026
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Cidades

Poá está entre os 50 melhores municípios do país em qualidade do Meio Ambiente no IPS Brasil 2026

Município alcança a 49º posição entre os 5.570 avaliados no país em critérios como emissões de COe por habitante, focos de calor e supressão da vegetação primária e secundária

22 maio 2026 - 15h18Por De Poá
Poá conquistou a 49ª posição entre os 5.570 municípios brasileiros avaliados pelo Índice de Progresso Social (IPS) Brasil 2026 em indicadores relacionados Meio AmbientePoá conquistou a 49ª posição entre os 5.570 municípios brasileiros avaliados pelo Índice de Progresso Social (IPS) Brasil 2026 em indicadores relacionados Meio Ambiente - (Foto: Nivaldo Alves/Secom Poá)

Poá conquistou a 49ª posição entre os 5.570 municípios brasileiros avaliados pelo Índice de Progresso Social (IPS) Brasil 2026 em indicadores relacionados Meio Ambiente, resultado que coloca a cidade entre os 50 melhores do país nos critérios analisados. O estudo foi divulgado na última quarta-feira (20) pelo Imazon, em parceria com outras instituições.


Considerado um dos principais levantamentos sobre qualidade de vida do país, o IPS Brasil avalia os 5.570 municípios brasileiros com base em 57 indicadores sociais e ambientais, utilizando dados públicos de instituições como IBGE, DataSUS, Inep e MapBiomas. Entre os critérios analisados estão saúde, educação, segurança, saneamento básico, moradia, inclusão social, meio ambiente e oportunidades.


O bom resultado relacionado ao meio ambiente, onde a cidade alcançou 71,08 pontos, leva em conta a avaliação de critério como Áreas Verdes Urbanas, Emissões de COe por Habitante, Focos de Calor, Índice de Vulnerabilidade Climática dos Municípios (IVCM) e Supressão da Vegetação Primária e Secundária. O município alcançou 71,08 pontos, garantindo a 49ª colocação nacional.
Recentemente, a cidade foi selecionada pela Bloomberg Philanthropies como uma das 300 participantes do Fundo Juventude e Ação Climática, iniciativa internacional voltada ao incentivo de soluções climáticas lideradas por jovens. Com repasse de US$ 50 mil para cada município, a iniciativa oferece assistência técnica e financiamento a projetos de enfrentamento das mudanças climáticas desenvolvidos por jovens entre 15 e 24 anos. A Prefeitura de Poá será responsável por coordenar o programa, incluindo a gestão dos recursos e a condução do processo seletivo.


Fundamentos do Bem-Estar
O bom desempenho na avaliação da qualidade do meio ambiente compõem o eixo Fundamentos do Bem-Estar do IPS 2026, no qual Poá aparece na 27ª colocação nacional e leva em conta, além das questão ambiental, indicadores relacionados a educação, acesso à internet e saúde. 
Na área de conectividade, a cidade alcançou 87,73 pontos em Acesso à Informação e Comunicação, ficando na 247ª colocação nacional, impulsionada pela ampliação da cobertura de internet móvel e pela melhoria da qualidade da conectividade. 
Educação


Já na Educação, com destaque para acesso ao conhecimento básico, a cidade atingiu a pontuação 84,79 a partir da avaliação de critérios como abandono no Ensino Fundamental, abandono no Ensino Médio, distorção Idade-Série no Ensino Médio, evasão no Ensino Médio, Ideb Ensino Fundamental e Reprovação Escolar no Ensino Médio.
Recentemente, a cidade recebeu o Prêmio Excelência Educacional, concedido pelo Governo do Estado, após cumprir as metas de alfabetização e registrar avanços nos indicadores da rede municipal de ensino em 2025. O prêmio foi entregue pelo governador Tarcísio de Freitas, em reconhecimento aos resultados alcançados por meio do programa Alfabetiza Juntos SP e do desempenho da rede no Saresp.
Saneamento


Já em Água e Saneamento, que está dentro do eixo de Necessidades Humanas Básicas, a cidade atingiu 93,29 pontos, ocupando a 159ª posição no país, refletindo os avanços registrados no abastecimento de água e esgotamento sanitário. No ano passado, a atual gestão, em parceria com a Sabesp, levou água encanada para mais de 700 famílias na Vila São Francisco, que aguardava há mais de 30 anos. Com a ampliação da rede, o que beneficiou mais de 4 mil famílias, Poá se tornou o primeiro município da região a universalizar o abastecimento. A administração agora trabalha para levar também pavimentação para o bairro. 

Pontuação geral
Além do destaque nacional na educação, meio ambiente e outras áreas, Poá alcançou 66,73 pontos no índice geral do IPS Brasil 2026, registrando crescimento consecutivo nos últimos anos. Em 2024, o município obteve nota 65,63; em 2025, passou para 65,70; e agora atingiu seu melhor resultado recente, demonstrando evolução contínua nos indicadores sociais e ambientais.
Para o prefeito Saulo Souza, o resultado reflete o trabalho de reconstrução e fortalecimento dos serviços públicos realizado pela administração municipal desde o início da atual gestão. “Recebemos esse resultado com muita responsabilidade e satisfação, porque ele mostra que Poá está avançando para o próximo nível. Esse crescimento no IPS demonstra que estamos no caminho certo, investindo nas pessoas, ampliando os serviços públicos, cuidando da cidade e trabalhando diariamente para melhorar a qualidade de vida da nossa população”, destacou o chefe do Executivo. 


Ele ressaltou ainda que os avanços são fruto de uma gestão focada em planejamento, eficiência administrativa e investimentos em áreas estratégicas do município. “Assumimos a Prefeitura em 2025 com o compromisso de promover uma cidade mais humana, organizada e preparada para o futuro. Os números mostram que Poá vem evoluindo, que agora tem voz e isso é resultado do empenho de toda a nossa gestão, sempre com foco no bem-estar da população e no desenvolvimento da nossa cidade”, completou Saulo Souza.

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