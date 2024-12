Movimento nas estradas da região é intenso, mas sem acidentes

O movimento nas estradas e rodovias que passam pelas cidades do Alto Tietê é intenso, mas segue sem ter registros de acidentes. As informações foram passadas pelo tenente André Belarmino, comandante da Polícia Militar Rodoviária (PMRv) na região.

Na Ayrton Senna (SP-070), existia uma lentidão entre os km 19 e 17 por conta do excesso de veículos. Na Mogi-Bertioga, há um movimento intenso no sentido Bertioga, mas sem trânsito, assim como na Mogi-Dutra, que tinha um volume maior de carros na direção de Mogi das Cruzes.

Apesar do alto número de veículos, o tenente afirmou que as movimentações estão dentro do esperado.

De acordo com a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), mais de 4,1 milhões de veículos devem passar pelas rodovias em todo o Estado. As Rodovias Pedro Eroles (SP-088), entre Arujá e Mogi das Cruzes, Dom Paulo Rolim Loureiro (SP-098), entre Mogi das Cruzes e Bertioga, Doutor Manuel Hipólito Rego (SP-055), entre Bertioga e Santos e Padre Manuel da Nóbrega (SP-055), entre Praia Grande e Miracatu, que ligam os municípios do Alto Tietê à Baixada Santista e ao Vale do Ribeira, deverão receber 390 mil veículos.

Na Ayrton-Senna (SP-070), cerca de 1,2 milhão de veículos devem passar pela via. Os trechos Sul e Leste do Rodoanel Mario Covas devem receber 935 mil motoristas.