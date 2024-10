Movimento Negro fará ato em defesa de PM vítima de racismo em Suzano

O Movimento Negro de Suzano realizará, no dia 26 de outubro (sábado), às 10 horas, um ato em solidariedade a uma policial militar vítima de racismo em um batalhão da cidade.

A manifestação está marcada para ocorrer na Praça dos Expedicionários, no Centro. Fazem parte do ato o Coletivo Antirracismo “Milton Santos”, a Coordenação Nacional Entidades Negras do Alto Tietê (Conen) e a Central Sindical e Popular Conlutas (CSP).

O caso ocorreu em agosto e teve grande repercussão no Alto Tietê. De acordo com o movimento, o episódio “é mais uma expressão do racismo e do machismo naturalizado na sociedade, cujas mulheres negras são cotidianamente vítimas”.

Entenda o caso

Conforme o DS publicou na ocasião, a soldado negra afirma ter sofrido "constrangimento ilegal" após ser obrigada por um oficial a permanecer no alojamento da unidade durante uma inspeção externa no batalhão, enquanto os demais policiais participavam de um churrasco de confraternização, no dia 16 de julho. A justificativa apresentada para que ela ficasse isolada foi o uso de tranças afro.

Um áudio divulgado na rede social X revela uma conversa entre o oficial e a soldado. A gravação foi feita pela própria policial. No áudio, o oficial afirma que ela não deveria questionar as ordens recebidas e que, mesmo que fosse uma ordem para "plantar bananeira", ela deveria cumprir.

Na ocasião, a Secretaria de Segurança Pública (SSP) afirmou que a PM não compactua com excessos ou desvios de conduta. "Confirmada a irregularidade, as medidas cabíveis serão adotadas”.