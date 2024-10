Na região energia é normalizada, em SP não; Capital tem ajuda do Alto Tietê

As chuvas do dia 11 de outubro, acompanhadas de descargas atmosféricas e fortes rajadas de vento, impactaram parte das cidades do Alto Tietê.

Houve aumento no volume de ocorrências relacionadas às redes elétricas em pontos de bairros das cidades de Mogi das Cruzes, Poá e Suzano.

As equipes da concessionária EDP foram imediatamente reforçadas para os atendimentos e todos os clientes impactados pelo evento climático tiveram o fornecimento de energia normalizado.

De acordo com a concessionária de energia da região, para auxiliar a Enel no restabelecimento da energia a todos os clientes da Grande São Paulo, a EDP disponibilizou equipes e equipamentos, incluindo caminhões e carros de apoio.

No sábado (12), a concessionária enviou 7 profissionais especializados em Alta Tensão, no domingo (13), 82 profissionais reforçaram o efetivo e a partir desta segunda-feira (14), o número saltou para 142 colaboradores que auxiliam a Enel nesta operação.

Desde o início das chuvas, quando se comprovou a gravidade da situação, as equipes da EDP continuam trabalhando intensamente para normalizar o fornecimento de energia elétrica a todos.

REUNIÃO

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) fará reunião com concessionárias de distribuição de energia de São Paulo para avaliar a situação e traçar estratégias para o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica em partes do estado.

Desde sexta-feira (11), milhões de endereços ficaram às escuras por causa da ocorrência de ventanias e temporais, que deixaram sete mortos.

A reunião será entre a Aneel, representantes da Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo (Arsesp) e das empresas Enel SP, Neoenergia Elektro, EDP São Paulo, Energisa Sul-Sudeste, CPFL Piratininga, CPFL Paulista, CPFL Santa Cruz, Cteep e Eletrobras Furnas.

A iniciativa da agência reguladora atende a uma determinação do ministro de Minas e Energia (MME), Alexandre Silveira, que enviou um ofício, na tarde deste domingo (13), ao diretor-geral da Aneel, Sandoval Feitosa Neto.

A agência é um órgão subordinado ao ministério, com o diretor-geral nomeado pelo governo anterior e com mandato até 2027.